Marc Marquez: "Zit nog niet op niveau van snelste Ducati-rijders"

Eind 2023 maakte Marc Marquez in Valencia al even kennis met de Ducati Desmosedici GP23, maar de afgelopen dagen kon hij in Maleisië echt wennen aan zijn nieuwe motor. Het leidde op de laatste dag tot een keurige zesde tijd op zo'n zes tienden van snelste man Francesco Bagnaia. De nieuwe Gresini-rijder werkte ook een extra simulatie van de sprintrace af, iets wat hij op de woensdag ook al deed. Op die dag reed Marquez in totaal 72 ronden, maar dat was op donderdag geen reden om iets rustiger aan te doen.

"Ik zat echt op de limiet. Daarom was ik tijdens de middagpauze wat langer weg. Na woensdag 72 ronden te hebben gereden, was een extra sprintsimulatie niet gepland. Ik zei echter 'oké, ik moet een laatste poging doen'. Ik weet niet of ik het niveau van de snelste jongens ga bereiken, maar ik wil geen gat hebben. De sleutel is blijven werken. Ik wil geen commentaar krijgen dat ik dingen niet heb gedaan. Ik zal het dus doen en ik sta erop om het te proberen", verklaarde Marquez die keuze. Na enkele aanpassingen aan de motor en zijn eigen rijstijl liep het beter bij de Spanjaard, maar hij weet dat hij er nog niet is. "Ik zit nog een halve seconde achter de snelsten, maar ze zijn supersnel over één ronde."

Na de woensdagse actie in Sepang vertelde Marquez al dat hij nog moet wennen aan het karakter van de Ducati, iets wat hij na de afsluitende testdag herhaalde. "Stap voor stap werk ik eraan en voel ik me beter. Ik zit nog te stijfjes op de motor en ik kan nog niet zo met mijn lichaam spelen als Bastianini en Martin. Het klopt dat Pecco niet zoveel met zijn lichaam speelt en toch snel is, maar laten we afwachten", legde hij uit. "Ik moet vooral het uitkomen van de bochten nog beter begrijpen om maximaal te profiteren, want dat is waar je met deze motor tijd kunt winnen. De Honda was het tegenovergestelde, daar draaide het in snelle ronden om het insturen. Bij deze motor draait het meer om de exit."

Lorenzo en broertje Alex als voorbeeld voor Marquez

Marquez is niet de eerste MotoGP-topper die voor een nieuw avontuur op de Ducati kiest. In 2017 deed Jorge Lorenzo dat, nadat hij bijna een decennium voor Yamaha had gereden. Die overstap werd met gemengde gevoelens bekeken, want er waren twijfels of de Spanjaard zich wel zou kunnen aanpassen aan het karakter van de Ducati. Dat lukte uiteindelijk, want in zijn tweede seizoen won Lorenzo drie Grands Prix. Wat betreft Marquez is het nog de vraag in hoeverre die aanpassing lukt, maar zelf put hij hoop uit de eerdere situatie van zijn voormalige teamgenoot bij Repsol Honda.

"Ik hoop het, maar het heeft zeker tijd nodig. Toen Jorge [Lorenzo] naar Ducati ging, zei iedereen dat hij zich niet zou aanpassen en dat hij ver achter zou liggen. Tegen het midden van het jaar begon hij races te winnen, dus je weet het niet", aldus Marquez. "Mijn broer begon vorig jaar niet zo goed, maar tegen het einde van het seizoen was hij ook snel. Laten we afwachten of ik het topniveau kan halen. Natuurlijk is het niveau er, maar niet genoeg. Om sneller te worden moet je op het circuit zijn en doen wat ik deze drie dagen heb gedaan: rijden, rijden, rijden."