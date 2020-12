Marquez mogelijk nog maanden uitgeschakeld na derde operatie

Marquez crashte tijdens de Grand Prix van Spanje op 19 juli en werd direct daarna geopereerd. Na het plaatsen van een titaniumplaat om het herstel te bevorderen probeerde de coureur een week later alweer in actie te komen, maar dat was tevergeefs. Uiteindelijk brak de plaat zelfs en was er een tweede operatie nodig. Het herstel na die operatie verliep dusdanig langzaam dat Marquez het hele seizoen niet weer heeft gereden. Zijn plek werd al die tijd ingenomen door Honda-testrijder Stefan Bradl.

In de Spaanse media werd vorige maand al gesuggereerd dat Marquez mogelijk voor de derde keer onder het mes zou moeten. In de afgelopen weken heeft de meervoudig wereldkampioen met meerdere specialisten gesproken om advies in te winnen. Marquez ging donderdag in Madrid onder het mes. Het Spaanse Antena 3 maakte als eerste melding van de operatie, Motorsport.com kreeg kort daarna ook bevestiging. HRC Honda stuurde donderdagvond een persbericht waarin men sprak van een 'probleemloze' operatie die maar liefst acht uur duurde. Tijdens de ingreep is een stuk bot uit de heup, dat veel rode bloedcellen bevat, gehaald. Dat stuk is vervolgens op de bovenarm geplaatst.

Honda heeft, net zoals bij eerdere operaties, geen uitspraken gedaan over de duur van de revalidatie. Wel is het aannemelijk dat Marquez nog maandenlang uitgeschakeld is. Het herstel van een dergelijke operatie kan tot wel zes maanden duren, wat zou betekenen dat Marquez de start van het nieuwe seizoen (op 28 maart in Qatar) zou moeten missen.

Mocht Marquez aan het begin van 2021 niet in actie kunnen komen, staat de deur open voor de verrassende terugkeer van Andrea Dovizioso. De Italiaan maakte aan het eind van het voorbije seizoen bekend een sabbatical te nemen nadat hij zijn afscheid bij Ducati aankondigde. Dovizioso sprak met enkele fabrikanten over een rol als testrijder, maar geen van die fabrikanten gaf hem het perspectief op een terugkeer op de MotoGP-grid in 2022. Zonder verplichtingen aan een MotoGP-team is Dovizioso de geschikte kandidaat voor Honda, mocht Marquez nog meer races missen.

Dovizioso debuteerde in 2008 op de JiR Honda in de MotoGP en reed van 2009 tot het eind van 2011 ook voor het fabrieksteam. In 2009 scoorde hij zijn eerste MotoGP-overwinning voor het team.