Marquez zet nieuwe stap in zomerstop: “Genoten van crossmotor”

Ruim een jaar geleden blesseerde Marc Marquez zich tijdens de eerste race van het MotoGP-seizoen 2020 in Jerez. Hij liep daarbij een gebroken rechter bovenarm op. In de weken daarna liep de Spanjaard tegen complicaties op, waardoor hij in totaal drie keer onder het mes ging. Hij miste het restant van 2020 en de eerste twee races van 2021, maar in Portugal keerde Marquez terug in de MotoGP. Toch kampte hij de afgelopen maanden nog met naweeën van zijn blessure. Zo kon hij lange tijd niet op volle kracht trainen en ook geen extra trainingen op de motor afwerken omdat zijn bovenarm dat nog verhinderde.

Langzaamaan gaat het echter beter en beter met de rechterarm van Marquez. Voorafgaand aan de zomerstop verklaarde de Honda-fabrieksrijder dat hij hoopte in de onderbreking vaker op de motor te kunnen trainen. Dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. “Ik heb genoten van de zomerstop. Ik heb kunnen ontspannen met vrienden en familie en daar heb ik van genoten. Het was niet alleen goed voor mijn geest, maar ook voor het lichaam”, vertelde Marquez in zijn vooruitblik op de GP van Stiermarken. “Ik voel me nu beter en sterker. Ik heb mijn trainingsarbeid kunnen verhogen, meer tijd doorgebracht op motoren en ben zelfs teruggekeerd op de crossmotor - en daar geniet ik nog steeds van!”

Komend weekend mag Marquez die trainingsarbeid tot uiting laten komen op de Red Bull Ring, waar de GP van Stiermarken op het programma staat. De prestaties aldaar hangen natuurlijk niet alleen af van de rijder zelf, maar deels ook van de machine van Honda. Die maakt dit jaar tot dusver geen geweldige indruk en dus weet Marquez ook dat er hard gewerkt moet worden. “We weten dat de situatie op de baan niet eenvoudig zal zijn, dus we moeten hard blijven werken en gefocust blijven. Ik kijk ernaar uit om opnieuw op de Honda RC213V te stappen en het wordt geweldig dat we weer volle tribunes hebben.”

Ondanks het missen van de eerste twee races van het seizoen is Marquez bij de hervatting van het MotoGP-seizoen de beste Honda-coureur in het kampioenschap. Met 50 punten bezet hij vooralsnog de tiende plek in de titelstrijd. Daarmee heeft hij negen punten voorsprong op merkgenoten Takaaki Nakagami en Pol Espargaro, die op P11 en P12 volgen. Zijn achterstand op leider Fabio Quartararo bedraagt echter al 156 punten.