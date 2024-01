Marquez over nieuwe crew chief: "Carchedi's kalmte belangrijk"

Na elf seizoenen in dienst van Repsol Honda kiest Marc Marquez in 2024 voor een geheel nieuw avontuur met de overstap naar Gresini Racing. Bij de Italiaanse renstal stapt hij op de Ducati die in 2023 in handen van Francesco Bagnaia goed was voor de wereldtitel. De overstap betekent dat Marquez zich in de komende periode moet aanpassen aan een nieuwe motorfiets, maar tegelijkertijd ook aan een geheel nieuwe werkomgeving. Van het team dat hij bij Honda om zich heen had gebouwd, ging maar één monteur met hem mee. Daardoor moest de 30-jarige rijder uit Cervera afscheid nemen van onder meer crew chief Santi Hernandez, met wie hij sinds zijn Moto2-periode al samenwerkte.

Bij Gresini krijgt Marquez in de persoon van Frankie Carchedi een nieuwe crew chief. Afgelopen seizoen werkte hij nog aan de zijde van Fabio di Giannantonio, die in de tweede helft van het seizoen de weg omhoog vond en dat bekroonde met een overwinning in Qatar. Daarvoor werkte Carchedi bij Suzuki, waar hij als crew chief van Joan Mir een bijdrage leverde aan de wereldtitel die de Spanjaard in 2020 won. Tijdens de test in Valencia werkten Carchedi en Marquez voor het eerst samen, tot genoegen van de rijder. "Frankie Carchedi is een monteur die ik al een tijdje ken. We hebben deze winter veel met elkaar gebeld en gesproken en we hebben ervaringen van de eerste test uitgewisseld", vertelde de zesvoudig MotoGP-kampioen tijdens zijn eerste persconferentie als Gresini-rijder.

"Het belangrijkste is dat hij een technicus is die voor zijn beroep leeft. Er zijn geen planningen en geen werktijden. Dat is het belangrijkste in een sport: als je wil winnen, heb je geen werktijden. Als je langer moet werken, werk je door. Als je minder moet doen, dan doe je dat ook. Maar bovenal zijn zijn betrokkenheid en enthousiasme het belangrijkste", somde Marquez enkele positieve eigenschappen van Carchedi op. "Het prettigste vond ik dat hij heel kalm was tijdens de eerste test. Het is niet gemakkelijk om kalm te blijven voor een team, of in dit geval voor een techneut, als een rijder met zoveel titels, zoveel verwachtingen en zoveel camera's buiten de pitbox arriveert. Hij was echter rustig, werkte op zijn eigen tempo en met zijn eigen werkwijze en liet zich niet beïnvloeden door iets of iemand. Dat is belangrijk."