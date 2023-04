Een aantal weken geleden trapte de MotoGP het nieuwe seizoen af in Portimao. Tijdens de Grand Prix ging het mis nadat Marc Marquez in de beginfase te ijverig was plekken te winnen na het verliezen van de leidende positie door een slechte start. Bij het ingaan van de derde bocht knalde de Spanjaard met motor en al tegen het been van Jorge Martin en daarna tegen Miguel Oliveira. Marquez werd bestraft met een dubbele long lap-penalty voor de volgende race in Argentinië, maar door een breuk moest de wedstrijd in Zuid-Amerika aan zich voorbij laten gaan.

De Honda-coureur had goede hoop op tijd fit te zijn voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas, een van de circuits waar Marquez vaak ongenaakbaar is. Kort voor de reis is in het ziekenhuis van Madrid gezien dat de breuk in zijn middenhandsbeentje nog niet helemaal genezen is. Om vervelende gevolgen te voorkomen is besloten om ook deze race uit te zitten.

"Na een laatste CT-scan hebben Marc Marquez en zijn medisch team onder leiding van Dr. Ignacio Roger de Oña in het Ruber Internacional Hospital in Madrid bevestigd gekregen dat het eerste middenhandsbeentje nog steeds aan het genezen is", meldt Honda in een statement. "Na een nauwe samenwerking met het Repsol Honda Team en HRC hebben alle betrokkenen ervoor gekozen de blessure volledig te laten genezen en geen onnodige risico's te nemen. Marquez werkt thuis verder aan zijn revalidatieprogramma om zo snel mogelijk weer fit te zijn."

De crash van Marquez in Portugal deed een hoop stof opwaaien. RNF Aprilia, de werkgever van Oliveira, kwam later met een hard statement over roekeloos rijgedrag, dit nadat bekend was geworden dat de Portugees het treffen in Argentinië door verwondingen ook zou missen.