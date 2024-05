Márquez niet verrast door Q1-deelname: "Verwachting is uitgekomen"

In zijn rijke en succesvolle MotoGP-loopbaan heeft Marc Márquez slechts twee keer gewonnen op Circuit de Barcelona-Catalunya. Desondanks zag de buitenwacht hem als een van de favorieten voor de Grand Prix van Catalonië, zeker na zijn goede recente vorm. Op de donderdag stelde de Gresini-rijder echter al dat het circuit in Montmeló niet zijn sterkste circuit was en dat werd tijdens de tweede vrijdagtraining ook bewezen. Met een twaalfde tijd slaagde Márquez er niet in om rechtstreekse plaatsing af te dwingen voor Q2, iets wat hem twee weken terug in Frankrijk ook niet lukte.

Ditmaal kwam het voor Márquez echter niet als een enorme verrassing, zo liet hij na de vrijdagse actie optekenen. "Wat we verwachtten is ook gebeurd. Natuurlijk probeerden we dit te voorkomen, maar we vermoedden al dat we het lastig zouden hebben in Barcelona. We hadden minder moeite dan verwacht, want qua race pace en op de medium band voel ik me oké. Maar met de time attack liepen we een plek in Q2 op een tiende mis. Morgen staan we voor de slechtste training van het weekend, die een nachtmerrie is", verklaarde de achtvoudig wereldkampioen, die zelf vooral moeite had met het remmen - een probleem waar meer rijders op de Ducati GP23 mee kampen.

Voor dat probleem met het remmen zoekt Márquez de oplossing zowel bij zichzelf als bij het materiaal. "Natuurlijk heb ik een bijzondere stijl, die op de meeste circuits werkt. Maar er zijn drie, vier circuits op de kalender waar het minder goed werkt. Het is goed dat het op een beperkt aantal banen is, maar we moeten het een en ander gaan begrijpen voor morgen", legde hij uit. "Vanochtend voelde ik me heel goed, maar in de derde run van de middagtraining voelde het niet zo lekker. Vanochtend werkte mijn rijstijl goed, dus we moeten aan beide aspecten werken."

Relatief lage verwachtingen voor de race

Tijdens de Franse Grand Prix maakte Márquez nog enorme indruk door vanaf de dertiende startpositie naar de tweede plek te rijden in zowel de sprintrace als de hoofdrace op zondag. Eenzelfde inhaalrace als twee weken geleden ziet hij zichzelf niet maken als hij er niet in slaagt om vanuit Q1 door te stoten naar Q2. En zelfs als dat wel lukt, dan verwacht hij dat de overwinning en de podiumplaatsen buiten bereik zullen blijven.

"Het hangt af van de kwalificatie. Als die goed verloopt en we kunnen bijvoorbeeld vanaf de derde rij starten, dan denk ik dat we tussen de vijfde en zevende plek kunnen eindigen. Beter lukt waarschijnlijk niet, maar dat is hier een goed resultaat", aldus Márquez, die daarvoor wijst naar de goede vorm van KTM en Aprilia op vrijdag. "De KTM en Aprilia lijken hier beter te werken. Het is een ander circuit en je moet een balans vinden voor het hele seizoen. We hebben het hier dus lastiger dan op andere circuits, maar we zitten niet ver weg."