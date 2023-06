Marquez niet van start in TT, heeft te veel last van zijn rib

Marc Marquez worstelde op vrijdag en zaterdag in Assen behoorlijk met zijn Honda. De achtvoudig wereldkampioen viel een keer in de trainingen en botste in de kwalificatie tegen de motor van Enea Bastianini, waardoor hij opnieuw tegen de grond klapte. Marquez kwam uiteindelijk niet verder dan de zeventiende startplaats en finishte zaterdag ook op die plek in de sprintrace.

Tijdens de vorige Grand Prix, afgelopen weekend op de Sachsenring, kwam Marquez maar liefst vijf keer ten val. Hij liep daarbij onder meer een gebroken vinger en rib op. De Honda-coureur besloot toen ook om niet deel te nemen aan de wedstrijd op zondag. De pijn van de rib bleek zondagochtend in Assen opnieuw te erg om te kunnen racen, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Marquez was de afgelopen dagen al pessimistisch over zijn kansen bij de TT. De tweevoudig winnaar van de MotoGP-race in Assen, die ook last heeft van zijn enkel, wilde toch gaan rijden bij de Nederlandse ronde om zo het kwakkelende Honda te helpen met de ontwikkeling van de RC213V. Hij kondigde vooraf wel aan dat hij niet voluit zou gaan, om zo crashes en nieuwe blessures te voorkomen.

2023 is opnieuw een rampjaar voor de 30-jarige Marquez. De kopman van het Repsol Honda Team wist dit jaar in geen enkele 'hoofdrace' op zondag punten te scoren. Met de vijftien punten die hij behaalde in de sprintraces, waaronder een derde plek in Portugal, staat hij op de achttiende plaats in het kampioenschap. Marquez won zes keer de MotoGP-titel. In 2021 pakte hij zijn laatste Grand Prix-zege. In totaal heeft de Spanjaard 59 MotoGP-races gewonnen.

Namens het fabrieksteam van Honda komt zondag alleen Iker Lecuona in actie. Hij vervangt de eveneens geblesseerde Joan Mir, de wereldkampioen van 2020.