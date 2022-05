Marquez: “Niet teleurgesteld in Honda, maar we zijn er nog niet”

Marc Marquez eindigde vorige week zondag in de Grand Prix van Portugal op zestien seconden achterstand van racewinnaar Fabio Quartararo en begon het raceweekend in Jerez ook moeizaam. De Spaanse veelwinnaar heeft nog altijd moeite met het vinden van de limiet met de voorkant en moet crashes incasseren om daartoe te komen. “Het is voor mij een van de moeilijke punten, ik probeer steeds heel secuur te rijden”, legt Marquez uit. “Aan de andere kant moet ik wel hard rijden om de limiet te vinden, maar dan kun je crashen. Ik moet precies zijn, niet overdrijven en geen fouten maken. Dat is op dit moment de enige manier om constant te rijden, maar niet heel langzaam te zijn.”

Her en der verschenen suggesties dat Marquez niet blij zou zijn met de richting die Honda gekozen heeft, maar die geruchten wijst hij van de hand. “Ik ben niet teleurgesteld, maar het is wel een grote verandering geweest. Ik heb sommige opmerkingen gehoord, maar ik was het eens met de verandering”, zegt Marquez. “Maar ik kon mijn natuurlijke stijl beter hanteren met de andere motor, die kende ik heel goed omdat ik daar al vanaf 2013 mee reed. Natuurlijk is die motor veranderd, maar dat waren kleine stappen. Nu hebben we een grote verandering gezien en moeten we anders rijden. Ook Pol rijdt op een andere manier. Hij is snel en rijdt misschien wel beter, al start hij van de dertiende plek. Hij doet het ongeveer op dezelfde manier als bij KTM. Het is een andere situatie, maar ik moet me verbeteren.”

Marquez kwalificeerde zich zaterdag op de vijfde plek voor de Grand Prix van Spanje. Een meevaller, volgens de zesvoudig MotoGP-kampioen. “Je raakt gefrustreerd als je verwachtingen te hoog zijn. Ik dacht in de kwalificatie op de derde rij te eindigen, maar het werd de tweede rij. Daar ben ik blij mee. Gisteren was ik vijftiende en in Portimao kwam ik zestien seconden na de winnaar aan de finish. Je moet altijd optimistisch zijn, maar tegelijkertijd ook kijken naar je verachtingen. Ik zou vandaag het liefst voor de overwinning vechten, maar we zijn er nog niet. In het verleden was alles makkelijker, nu is het allemaal moeilijker.”

Quartararo en Bagnaia “een klasse apart”

In zijn twee runs in de kwalificatie zat Marquez in de slipstream van polesitter Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo, de nummer twee in de kwalificatie. Marquez erkent dat hij zich geen enkele illusie maakt: “Ze zijn van een andere klasse. Het kan frustrerend zijn als je een andere rijder niet kunt bijhouden, maar wij zitten mentaal in een andere positie. Ze waren sneller, gewoon op elk punt van de baan. Ze zijn een klasse apart, maar ik heb geprobeerd om in hun spoor te overleven. Ik kon alleen een 38.3 of 38.4 rijden, maar met hen voor me was ik nog twee tienden sneller. Je verliest op bepaalde vlakken als je het alleen moet doen. Maar in de snelle bochten heb ik weer moeite met de motor, maar maak ik juist terrein goed. De race wordt lastig omdat het dan nog veel warmer gaat zijn.”