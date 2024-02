Marquez niet blij met aerofocus in MotoGP: "Lijkt de F1 wel"

Het was na de shakedown en testdagen in Maleisië een van de meest besproken thema's: de aerodynamische snufjes van de MotoGP-teams. Er klonk al veel kritiek op de nadruk op het aeropakket, maar dat weerhield de fabrikanten er niet van om met de nieuwste ontwikkelingen te komen. Zo introduceerde Aprilia een nieuwe 'achtervleugel' voor de RS-GP, heeft Honda het 'stegosaurus'-ontwerp van de achterkant doorontwikkeld en testte Ducati nieuwe fairings op de Desmosedici. Daar hield de lijst echter niet mee op, want KTM en Yamaha kwamen ook met nieuwe aeropakketten op de proppen in Sepang.

Marc Marquez was niet onder de indruk van deze ontwikkeling en stelt dat de MotoGP hiermee de verkeerde kant opgaat. "Als ik de foto's van de shakedown zie met alle nieuwe aerodynamica, dan lijkt het de Formule 1 wel", zegt Marquez. "Ik haat het dat het die kant opgaat, maar de regels staan het toe dus dan gebeurt het. Er komt telkens meer en meer aerodynamica bij en ik ben er persoonlijk geen fan van. Maar je moet je aanpassen."

Een van de grote nadelen van die focus op de aerodynamica, is het feit dat de duels op de baan steeds schaarser zijn geworden. Dat was in de MotoGP juist een van de sterke punten, aangezien het voor de rijders makkelijk was om in elkaars kielzog te blijven. Toch is dat voor de teams dus geen reden om niet door te blijven gaan met de ontwikkeling van nieuwe aeropakketten om de motor zo snel mogelijk te maken. Marquez stelt daarom dat de show weer beter kan worden als de fabrikanten zich meer richten op andere zaken, waaronder het chassis en de krachtbron.

"Het is een compromis, maar met aerodynamica wordt het lastiger om motoren te volgen en in te halen", legt de zesvoudig MotoGP-kampioen uit. "Dat is wat er in de Formule 1 is gebeurd. In de MotoGP konden we in grote groepen vechten, maar nu met meer en meer aerodynamica... Ik geef dus de voorkeur aan de ontwikkeling van het chassis, de banden en krachtbronnen, niet aan de aerodynamica. Het zal de show beïnvloeden, dat is het belangrijkste. Voor de show maakt het niet uit of je drie tienden van een seconde sneller of langzamer bent: mensen willen inhaalacties zien."