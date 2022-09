Die eerste valpartij zou vroeg of laat komen, wist Marc Marquez. Zaterdag was het in de derde training voor de Grand Prix van Aragon zover. Eerst een save, vervolgens een schuiver. Marquez kwam er goed vanaf, maar het was wel de eerste keer dat hij op de rechterkant van zijn lichaam viel en waarbij de geopereerde arm een oplawaai kreeg. “Ik was niet bang om mijn rechterarm te gebruiken, voorheen durfde ik dat niet”, zegt Marquez. “Vandaag deed ik het onbewust en dat is een belangrijke mijlpaal voor mij, het is belangrijk dat dit soort dingen weer natuurlijk gebeuren.”

“Je wilt het liever niet, maar het feit dat het een schuiver was vond ik wel een opluchting”, voegt hij toe. “Het is drie maanden geleden dat ik voor het laatst met een gangetje van 150 kilometer per uur over het asfalt gleed. Ik kon de tweede motor vrij snel pakken na het terugkeren in de pitbox. Ik voelde geen pijn en dat is belangrijk voor het vertrouwen. Ik kan beide armen gebruiken, niet alleen links. Dat kon tot nu toe niet.”

De grootste verandering die Marquez opmerkt sinds zijn terugkeer in de MotoGP is dat hij een diesel is geworden. “Het was weer een goede dag voor ons, zeker omdat ik me in de middag weer goed voelde. De snelheid is er, ik kan goed bewegen op de machine. Dat is belangrijk, maar in de ochtenden voel ik me niet goed. Gelukkig racen we in de middag, ik hoop dat het goed gaat. Als je die ontspanning kunt vasthouden is het ook minder vermoeiend om te rijden.”

In de kwalificatie eindigde Marquez derde in Q1, wat resulteerde in de dertiende startplek op de grid. “De verwachtingen zijn hoog, maar ik ken de realiteit”, aldus de zesvoudig MotoGP-kampioen. “Ik ken mijn niveau inmiddels, dit is het wereldkampioenschap en om vooraan te vechten moet je op topniveau zijn. Dat is eerlijk. Het doel is om kilometers te maken. Ik zal pushen in de race en de eindpositie zien we dan wel. Maar we weten waar onze limiet ligt.”