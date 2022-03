Marc Marquez niet aan de start in de Grand Prix van Indonesië

Marc Marquez kwam zondagochtend in de warm-up voor de eerste Indonesische GP in 25 jaar zwaar ten val. In bocht 7 gleed de achterkant van de machine weg en werd de onfortuinlijke Spanjaard meters door de lucht geslingerd. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen, maar werd voor onderzoek naar het ziekenhuis van Mataram overgebracht. Daar werd een hersenschudding geconstateerd bij de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. Hij heeft derhalve geen toestemming om mee te doen aan de wedstrijd. De Honda-coureur zou vanaf de veertiende plek van start gaan op het eiland Lombok.

"Marc is drie keer ten val gekomen en we moeten begrijpen waarom dat is", zegt Honda-teammanager Alberto Puig bij MotoGP.com. "Deze crash van vanochtend was ontzettend heftig. We moeten analyseren. Ze hebben hier een nieuwe band geïntroduceerd en we moeten kijken of dat ermee te maken heeft. Het is op dit moment heel lastig daar uitspraken over te doen. Marc ging heel hard onderuit en het leek ons verstandig hem in deze omstandigheden niet de baan op te laten gaan met een hersenschudding. We zijn het eens dat hij niet kan racen."

De FIM en Dorna Sports hebben voor dit seizoen strengere eisen ingesteld voor hoofdletsel. Het is de eerste keer dit seizoen dat een coureur wegens een hersenschudding uit competitie gehouden wordt. Voor Marquez is het de zoveelste blessure in de afgelopen twee jaar. In oktober kwam hij nog met de crossmotor ten val en liep hij ook een hersenschudding op. Ook kreeg hij toen last van diplopie, een aandoening waarbij Marquez dubbel zag.

Grand Prix van Indonesië ingekort tot twintig ronden

De organisaties achter de MotoGP-wedstrijden hebben besloten de Grand Prix van Indonesië in te korten van 27 naar 20 ronden. Dat heeft te maken met de staat van het asfalt, zo maakte FIM Safety Officer Franco Uncini bekend. Een deel van het Mandalika International Street Circuit werd in de afgelopen weken opnieuw geasfalteerd nadat coureurs tijdens de test letterlijk de stenen uit het asfalt reden. Visuele bevestiging van dergelijke problemen zijn zondag nog niet getoond, maar de organisatie heeft besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de wedstrijd in te korten tot twintig ronden.

Eerder werd de Moto2-race ook al ingekort van 25 naar 16 ronden. Die wedstrijd werd gewonnen door Somkiat Chantra. In Moto3 werd wel de volledige raceafstand gereden. Daar was Dennis Foggia de winnaar.

Update 7.39u: De start van de Grand Prix van Indonesië is uitgesteld door zware regenval, die zo'n 45 minuten voor de aanvankelijke starttijd naar beneden kwam.