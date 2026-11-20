MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez nerveus voor verwachte MotoGP-kroning: "Ik zie overal risico's"

De Ducati-rijder hoeft heel weinig te doen om de titel van 2026 veilig te stellen, maar hij is zich er hyperbewust van dat er nog steeds dingen mis kunnen gaan

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 17:48

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez krijgt zaterdag opnieuw de kans om de MotoGP-titel van 2026 veilig te stellen, maar waarschuwt dat hij overal risico's ziet nu hij aan een beslissend weekend begint.

Márquez hoeft tijdens de Grand Prix van Portugal, die vrijdag in Portimão begint, slechts 14 punten te scoren om zijn tiende wereldtitel te pakken - en zijn achtste in de MotoGP. Daarmee evenaart hij de legendarische Giacomo Agostini als rijder met de meeste titels in de koningsklasse.

Voor zaterdag is de rekensom voor Márquez duidelijk. Als hij de sprint wint of twee punten meer scoort dan Jorge Martín, is hij wereldkampioen.

Wordt hij zaterdag nog niet gekroond, dan krijgt Márquez zondag nog een kans, net als tijdens de seizoensfinale in Valencia volgende week.

De cijfers spreken dus duidelijk in zijn voordeel, maar juist de wetenschap dat hij de titel eigenlijk alleen nog kan verliezen, maakt hem uiterst voorzichtig.

"Ik zie overal risico's", zei hij donderdag tijdens de persconferentie in Portimão. "Dat is het enige wat in mijn manier van denken is veranderd. Ik zat zondag zoals altijd op de fiets, het regende een beetje in Madrid, en ik was bijvoorbeeld superbang in de afdaling!"

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez haalde ook de val van Tadej Pogacar in de Vuelta a España van dit jaar aan. Daardoor liep Pogacar de enige grote ronde mis die nog op zijn erelijst ontbrak.

"Ik weet niet of jullie het wielrennen volgen, bijvoorbeeld. Pogacar in La Vuelta... iedereen zei: 'Het is klaar'. En door een klein steentje kwam hij ten val, brak hij zijn sleutelbeen en was La Vuelta voor hem voorbij.

"Dat zijn dus de mooie en minder mooie kanten van sport die ervoor zorgen dat we in onze garage scherp blijven!

"Die concentratie vasthouden is het belangrijkste, want de sfeer is een beetje alsof het al klaar is, maar dat is het niet. Racen blijft racen. Alles kan gebeuren."

Márquez herinnerde de aanwezige media er ook aan dat risico's vermijden niet automatisch betekent dat je langzamer moet rijden, omdat incidenten met andere rijders altijd op de loer liggen: "Ik denk dat je in de top-vier minder risico loopt dan wanneer je tiende of negende rijdt, midden in de groep. Dus we moeten zien hoe we dat allemaal kunnen managen."

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