Marquez nadert Agostini's all-time record in Duitse MotoGP Grand Prix

Marc Marquez heeft in zijn carrière 12 keer de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring gewonnen. In 2026 kan hij het record van Giacomo Agostini van 13 zeges in het evenement evenaren - behaald op twee verschillende circuits - en tegelijkertijd een andere mijlpaal van de Italiaanse legende evenaren.

De laatste ronde voor de zomerstop tekent zich af als een cruciaal weekend voor Ducati-fabrieksrijder Marquez.

Na zijn terugkeer van een blessure op Mugello boekte de regerend MotoGP-wereldkampioen spectaculaire zeges op Balaton Park en Brno, waarmee hij zich weer in de titelstrijd mengde en profiteerde van dure fouten van Aprilia. Vervolgens benaderde hij Assen voorzichtig en omschreef hij het als "een van de laatste races om doorheen te lijden".

Marquez had goede redenen om die instelling aan te nemen. Historisch gezien is de Dutch TT altijd een van zijn moeilijkste circuits geweest, zelfs wanneer hij volledig fit was. Nog altijd herstellend van een blessure en geconfronteerd met een lay-out die wordt gedomineerd door rechterbochten, waren de kansen bepaald niet in zijn voordeel.

Zijn crash tijdens de training op vrijdag vergrootte alleen maar het risico dat hij zijn blessure zou verergeren, net zoals wat bijna gebeurde met zijn broer Alex Marquez en wat uiteindelijk Fermin Aldeguer overkwam na confrontaties met de meedogenloze randen van de grindbakken van Assen.

De zevenvoudig MotoGP-kampioen eindigde uiteindelijk als zevende in de Dutch GP en dit weekend zou voor Marc een belangrijk keerpunt kunnen vormen, nu het kampioenschap afreist naar een van zijn meest succesvolle jachtterreinen: de Sachsenring.

Marquez heeft al gezegd dat zijn doel simpelweg was om Assen door te komen voordat hij op de Sachsenring aan zijn echte opmars zou beginnen, waar hij verwachtte in veel betere vorm te zijn. Het doel is om met momentum de zomerstop in te gaan voordat de tweede seizoenshelft het kampioenschap beslist - een waarschuwing aan zijn rivalen die dit weekend werkelijkheid zou kunnen worden.

Geen enkele rijder op de huidige grid heeft meer succes gekend op het circuit in Saksen dan Marquez. De 10 linkerbochten van de baan, op een totaal van 13, hebben historisch gezien in zijn voordeel gewerkt, zeker gezien de aanhoudende problemen met zijn rechterarm, en hebben hem geholpen een van de meest opmerkelijke records in de Grand Prix-racerij op de motor op te bouwen.

De negenvoudig wereldkampioen heeft 12 keer gewonnen op de Sachsenring: één keer in de 125cc-klasse in 2010, twee keer in Moto2 in 2011 en 2012, en negen keer in de MotoGP. Die zeges in de koningsklasse kwamen achtereenvolgens van 2013 tot en met 2019, gevolgd door nog een in 2021 nadat de race van 2020 was afgelast vanwege de COVID-19-pandemie, en opnieuw in 2025 tijdens zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam van Ducati.

Het circuit heeft ook pijnlijke herinneringen opgeleverd. In 2023, tijdens zijn laatste bezoek met Honda, crashte Marquez vijf keer gedurende het weekend en trok hij zich uiteindelijk terug voor de Grand Prix van zondag.

Giacomo Agostini, MV Agusta, at Nordschleife in 1972. Photo by: Uncredited

Agostini's record in de GP van Duitsland binnen handbereik

Een overwinning dit weekend zou Marquez in staat stellen een van de langst bestaande records in de Grand Prix-racerij te evenaren: de meeste zeges in de Grand Prix van Duitsland over alle edities van het evenement sinds het in 1952 op de kalender van het wereldkampioenschap kwam.

Hoewel de Sachsenring de race sinds 1998 organiseert, vonden eerdere edities plaats op verschillende andere locaties. De rijder met de meeste overwinningen in de Grand Prix van Duitsland blijft Giacomo Agostini, die het evenement 13 keer won.

De Italiaan pakte acht zeges in de koningsklasse in de 500cc-categorie - vier op Hockenheim (1967, 1969, 1971 en 1975) en nog eens vier op de gevreesde Nordschleife (1968, 1970, 1972 en 1976).

Hij voegde daar nog vijf overwinningen in de 350cc-klasse aan toe, drie op de Nordschleife (1965, 1968 en 1970) en twee op Hockenheim (1969 en 1971), in een tijdperk waarin rijders regelmatig in meerdere klassen in hetzelfde weekend uitkwamen.

Ook een andere mijlpaal van Agostini staat op het spel

Een overwinning op de Sachsenring zou Marquez niet alleen in staat stellen Agostini's Duitse GP-totaal te evenaren - zij het allemaal op één circuit in plaats van twee - maar ook een ander opmerkelijk record van de 15-voudig wereldkampioen te evenaren.

Agostini heeft nog altijd het record voor de meeste zeges in de koningsklasse op één circuit, nadat hij tussen 1965 en 1973 achtereenvolgens 10 keer won in de 500cc-klasse op het Finse stratencircuit Imatra, voordat hij daar in 1975 nog een overwinning aan toevoegde.

Marquez kan dat record dit weekend evenaren.

Rijder Overwinningen in de koningsklasse op hetzelfde circuit Circuit Giacomo Agostini 10 victories Imatra (1965-1973, 1975) Marc Marquez 9 victories Sachsenring (2013-2019, 2021, 2025) Valentino Rossi 8 victories Assen (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017) Giacomo Agostini 8 victories Spa-Francorchamps (1966-1973) Marc Marquez 7 victorias Circuito de las Américas (2013-2018, 2021) Marc Marquez 7 victories MotorLand Aragón (2013, 2016-2019, 2024, 2025) Valentino Rossi 7 victories Montmeló (2001, 2002, 2004-2006, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victories Jerez (2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 victories Mugello (2002-2008)

Over alle klassen voert Agostini ook de eeuwige ranglijst voor overwinningen op één circuit aan, met 16 zeges op Imatra. Hij wordt gevolgd door Angel Nieto, die 15 keer won op Assen - negen keer in de 125cc-klasse en zes keer in de 50cc-categorie.

Agostini pakte ook 14 zeges op Assen, wat betekent dat als Marquez dit weekend 13 overwinningen op de Sachsenring bereikt, hij binnen bereik komt om zich bij de top drie aller tijden te voegen.