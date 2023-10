Marc Marquez zet MotoGP-zege in 2023 uit het hoofd: "Te ver weg"

Voor aanvang van het Grand Prix-weekend in Australië staat de teller van Marc Marquez op slechts één podiumplaats. Die behaalde hij tijdens de natte Japanse Grand Prix door derde te worden. Zijn laatste zege dateert alweer van 24 oktober 2021, toen de Repsol Honda-coureur de GP van Emilia-Romagna in Misano op zijn naam schreef. Marquez denkt echter dat die droogte nog wel even aanhoudt, zo gaf hij aan op de donderdag in Phillip Island, waar hij vorig jaar zijn enige podiumplek van het seizoen pakte.

"Het wordt lastig om dit jaar te winnen. We kunnen geen enkele race benaderen met de gedachte dat we kunnen winnen, want we zitten te ver weg", legt Marquez zijn standpunt uit. "In onze beste race zaten we niet één, twee of drie seconden achter de winnaar, maar zeven tot tien seconden. We kunnen hier niet aan de zege denken, maar ook niet in Buriram of Valencia. Dat zijn voor ons de drie beste circuits. In Maleisië en Qatar gaan we het heel zwaar krijgen. Op de andere circuits iets minder, maar niet zoveel minder dat we aan de zege kunnen denken."

Vertrouwen opbouwen na moeilijke GP Indonesië

Marquez kende vorige week in Indonesië een weekend om snel te vergeten met crashes in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Dat geeft het vertrouwen van de zesvoudig MotoGP-kampioen een knauw, zeker doordat de races ervoor juist beter gingen dan verwacht. "Het is dit jaar moeilijk om vooraf te weten of we een goed niveau halen of niet. Op sommige circuits waren we snel, terwijl we vooraf verwachtten dat dit niet zo zou zijn. In het verleden ben ik hier snel geweest, maar ik heb geen verwachtingen. Ik wil in VT1 gaan rijden en bekijken hoe we ervoor staan", verklaart Marquez.

"Het klopt dat ik een moeilijk weekend achter de rug heb. We hadden een goede vorm in Motegi, maar kwamen daarna op een circuit waar ik meer moeite had. Dat accepteerde ik niet. En als je dat doet, crash je vaker dan normaal. In de sprintrace crashte ik in de eerste ronde. In de Grand Prix was ik vervolgens kalmer, maar toch crashte ik. Die valpartij kostte mij veel vertrouwen, want ik begreep het niet. De crash in de sprintrace begreep ik wel. Nu moet ik weer een stapje terug doen om dit weekend het vertrouwen op te bouwen. We zullen zien wat er mogelijk is."