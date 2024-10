Márquez zet MotoGP-wereldtitel in 2024 langzaam uit zijn hoofd

Afgelopen weekend verloor Marc Márquez kostbare punten in Indonesië, waar hij door een kapot motorblok tot opgave werd gedwongen. Daardoor begint hij met een achterstand van 78 punten op Jorge Martín aan het afsluitende vijftal MotoGP-races, waarvan de eerste komend weekend wordt afgewerkt in Motegi. Er kunnen nog maximaal 185 punten verdiend worden en dus is Márquez zeker niet kansloos in de strijd om de wereldtitel, maar de Gresini-rijder vindt zichzelf geen titelkandidaat meer. "We hadden qua punten al een grote achterstand, maar met de nulscore in Indonesië is het verschil te groot geworden", vertelde hij in de aanloop naar de Grand Prix van Japan.

Hoewel hij de wereldtitel dus uit zijn hoofd gezet lijkt te hebben, blijft Márquez progressie zien in zijn eerste seizoen op een Ducati. "We houden echter vast aan ons doel en dat is proberen consistentie te vinden. Daar zijn we sinds Oostenrijk in geslaagd, want sindsdien is er consistentie in de resultaten. Het volgende doel is om te proberen de zwakke plekken in de kwalificatie te verbeteren."

Kans op succes in Motegi?

Vorig jaar stelde Márquez in de vroegtijdig afgebroken Japanse GP zijn laatste podiumplaats in dienst van Honda veilig door derde te worden. Ook was hij al driemaal de sterkste in een MotoGP-race op Motegi en eindigde hij er al drie keer als tweede, iets wat te danken is aan de aard van het circuit. "Start-stopcircuits passen inderdaad beter bij mijn rijstijl, dus ik hou ervan. Laten we kijken wat er dit jaar mogelijk is", stelde de 31-jarige Spanjaard, die denkt dat Ducati dit weekend flinke tegenstand kan verwachten. "Ik verwacht ook dat KTM heel snel is, want zij zijn heel goed in start-stopbochten. We gaan dus proberen om goed te presteren."

Daar waar de MotoGP-race in Motegi vorig jaar nog afgebroken moest worden vanwege zware regenval, lijkt dat dit jaar niet te gebeuren. Toch is het ook niet uitgesloten dat de weergoden zich roeren. Op papier zou wat regen gunstig kunnen zijn voor Márquez gezien zijn prestaties in regenraces, maar zelf hoopt hij daar niet per se op. "Als ik nog in de strijd om de wereldtitel zat, had regen mijn voorkeur gekregen. Er is dan meer mogelijk, zeker als je punten moet goedmaken", aldus Márquez. "Het lijkt er nu echter op dat we niet in de strijd zitten, dus het maakt me niet uit. We passen ons aan iedere situatie aan."