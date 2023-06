De crisis die het MotoGP-team van Repsol Honda momenteel beleeft, valt absoluut samen met de blessure die Marc Marquez halverwege 2020 opliep. Het is ook zo dat de toegenomen betrokkenheid van Honda in de Formule 1 tegelijkertijd gebeurde met het inzakken van de MotoGP-prestaties. Sinds een jaar zitten ook de auto- en motordivisies onder een dak. Motorsport.com vroeg Marquez of de toegenomen betrokkenheid van Honda in F1 de tweewielers meer naar de achtergrond heeft verdrongen.

"Het project is in feite hetzelfde als toen ik er tien of elf jaar geleden bij kwam. Er is toewijding. Ik zie het. En de kleine dingen, soms werken ze en soms werken ze niet. Maar ik zie de interesse, als die er niet was, zouden de bazen niet komen", aldus de Spanjaard. "Het klopt ook dat er veel potentie is. Het is ook lastig om te weten wat hier gebeurt en wat in Japan gebeurt. De filosofie is anders. Sinds vorig jaar hebben de auto- en motorenafdelingen de krachten gebundeld. Hopelijk draagt dat bij aan het MotoGP-project." De voormalig kampioen bevestigt tevens het gesprek met de top van HRC. "Het was een belangrijke vergadering met het oog op de toekomst", vervolgt hij. "Niet het nabije heden, maar de toekomst op korte termijn. Het gaat om 2024. De vergadering was productief. Ik was dankbaar dat de grote bazen van Honda en HRC met me gingen zitten. Iedereen was geïnteresseerd in hoe we het project kunnen verbeteren. Nu moeten we het in de praktijk brengen."

Marquez wil resultaten zien en niet dat Honda stopt met de ontwikkeling van de huidige motor, maar dat wel de focus langzamerhand op 2024 gaat. "Daar moeten we mee bezig. De machine van volgend jaar is niet van de ene op de andere dag klaar", zegt de 30-jarige rijder. "Er zijn een aantal dingen klaar en ze weten dat ik bereid ben die te proberen, ook al is dat nu lastiger met het nieuwe format. Ik wil het wel. Het is vooral goed dat de belangrijke mensen zien wat er op circuits gebeurt. Ik ben dankbaar voor de ontmoeting en blij dat ik ze alles kon vertellen. Zij zijn degenen die moeten beslissen. Zij hebben het voor het zeggen."

Excuses van Honda?

De Spanjaard krijgt de vraag voorgeschoteld of het Honda-management excuses heeft aangeboden, zoals Yamaha in het verleden met Valentino Rossi deed. "Dat hebben ze niet en dat verwacht ik ook niet. Niemand van ons wil slecht presteren. Iedereen wil iets toevoegen. Soms pakt het goed uit en soms ook niet, maar het klopt dat we al een paar jaar stilstaan en we coureurs hadden waar het niet helemaal mee werkte. Ze zijn zich ervan bewust dat er een probleem is. Hopelijk kan deze snel worden opgelost." Naar verluidt zouden Ducati en KTM Marquez niet willen hebben, omdat als hij wint het merk krijgt te horen dat het aan de coureur ligt en als hij verliest het aan de motor ligt. "De sterkste rijder is degene die wint en ik win nu niet. Ik voel me snel, sterk en competitief, maar ik win niet. Ik ben honderd procent toegewijd aan het huidige project. In de toekomst wil ik bij het beste sportieve project horen. Ik wil proberen te winnen en hopelijk is dat met Honda."