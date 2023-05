Marc Marquez miste de MotoGP-wedstrijden in Argentinië, de Verenigde Staten en Spanje door een blessure. De Spanjaard brak zijn middenhandsbeentje tijdens de seizoensopener in Portugal. Op een nogal onbehouden manier ondernam hij een inhaalpoging op Jorge Martin en Miguel Oliveira. In plaats van erlangs te gaan, botste hij tegen de RNF Aprilia-coureur. Beide heren gingen daarbij onderuit.

De voormalig MotoGP-kampioen mikte in eerste instantie op een rentree voor eigen publiek in Jerez, maar daar dacht zijn arts anders over. Die vond dat een te groot risico voor Marquez. Een kleine veertien dagen later is de breuk echter voldoende hersteld en is de Repsol Honda-coureur in Frankrijk weer van de partij. Het wordt zijn tweede race in een seizoen dat al vier Grands Prix oud is.

“Ik ben erg blij terug te zijn bij het Repsol Honda Team, en met het feit dat ik weer op mijn motor kan rijden”, zegt Marquez. “Ten eerste wil ik mijn medisch team bedanken voor hun professionaliteit en advies gedurende de voorbije weken. Uiteraard wil je als rijder altijd zo snel mogelijk terugkeren, maar met een dergelijke blessure was het heel belangrijk om het goed te laten helen. Nu ben ik terug, zonder zorgen over de blessure. Laten we zien wat de Franse GP brengt en proberen er het maximale uit te halen.”

Naar aanleiding van de crash met Oliveira ontving Marquez een dubbele long lap-penalty. Deze was in eerste instantie bedoeld voor de race op het Autódromo Termas de Rio Hondo, maar doordat hij deze race zou missen en dus niet in staat was de sanctie in te lossen, paste de FIM het document van de straf aan. Dit hield in dat Marquez bij zijn eerstvolgende race de straf moest uitvoeren, maar daar was werkgever Honda het niet mee eens. Zij tekenden beroep aan tegen de wijziging en werden dinsdag in het gelijk gesteld. De FIM oordeelde dat Marquez' blessure, waardoor hij GP's miste, al genoeg straf was.

Oliveira, het slachtoffer van Marquez, liep ook verwondingen op bij de val in Portimao. Hij moest de wedstrijd in Argentinië missen, maar was er in Amerika en Spanje bij. In Jerez brak hij vervolgens zijn bovenarm, waardoor hij de race in Le Mans moet skippen.