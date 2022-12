MotoGP-fabrikanten hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt met de ontwikkeling van de aerodynamica en de toevoeging van holeshotapparatuur. Sommige teams hebben vragen gesteld over de veiligheid en of dergelijke ontwikkelingen iets toevoegen aan het spektakel van de koningsklasse op twee wielen. Vanaf 2023 zijn holeshotapparaten op de voorvork verboden. Ducati introduceerde dit aan het begin van 2022, maar de andere fabrikanten dienden een protest in dat uiteindelijk gehonoreerd werd. Oud-wereldkampioen Marc Marquez heeft eerder al eens aangegeven geen fan te zijn van de hulpmiddelen. Hij heeft dit ook aangekaart tijdens een bijeenkomst van de Safety Commission, die elke vrijdagavond van een GP-weekend samenkomt. De Spanjaard vreest dat de machine op den duur belangrijker wordt dan de rijder, zoals nu in de Formule 1 het geval is.

“De jongens die bovenaan staan zijn altijd de snelste jongens”, zegt de Honda-rijder in een exclusief interview met zusterpublicatie Autosport. “De machine is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, bijna belangrijker dan de coureur. Op dit moment is de rijder nog belangrijker dan de machine, althans, dat wil ik graag geloven. Maar je bent steeds meer afhankelijk van wat je hebt; zonder een competitieve motor ben je nergens. Het is niet zoals in de Formule 1, dat is wel heel extreem, maar we gaan met de MotoGP wel die kant op en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dat heb ik al aangegeven in de Safety Commission, de rijder moet meer invloed hebben dan de motor. Maar de snelste jongens staat nu nog altijd vooraan met de snelste motoren. Dat waren dit jaar Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo en Aleix Espargaro. We zullen zien of we in de toekomst weer met ze kunnen vechten.”

Marquez stelt dat het besturen van de machines door nieuwe technische ontwikkelingen steeds gemakkelijker wordt, waardoor de onderlinge verschillen steeds kleiner worden. “Alles is gelijkwaardig geworden, de limiet van de motoren is bereikt”, voegt Marquez toe. “In het verleden was het verschil tussen fabrieksmotoren en de machines die satellietteams gebruikten veel groter. Nu is er geen verschil meer. Iedereen heeft fabrieksmateriaal. Maar wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Toen ik in de MotoGP kwam kon je naar de vierde versnelling schakelen, maar kon je niet voluit gaan omdat je de wheelie moest managen met de achterrem en je lichaam. Nu kun je voluit gaan in de tweede en derde versnelling omdat je hulpmiddelen hebt. En je hebt aerodynamica. Je hoeft je alleen maar op te vouwen zoals je op een Moto3-machine zit en de rest gaat vanzelf. De rijder hoeft minder te doen. Voorheen moest je daar je eigen weg in zoeken. Om die reden is alles nu meer gelijk. Als de motoren moeilijker te rijden zijn, is het makkelijker om fouten te maken en moet je beter je best doen om de volledige potentie van de motor te benutten. Het is makkelijker met de limiet die er nu is.”

Het volledige interview met Marc Marquez zal op een later moment verschijnen.