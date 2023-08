Marquez: MotoGP en F1 bewandelen andere weg met aero-ontwikkeling

De fabrikanten en teams in de MotoGP kijken al decennia naar aerodynamische vleugeltjes, maar de ontwikkeling ervan is in een stroomversnelling beland toen Ducati in 2015 enkele winglets voor de GP15 introduceerde. De organisatie van het kampioenschap heeft nog wel pogingen gedaan om de aerodynamische ontwikkeling aan banden te leggen uit vrees voor een negatieve impact op het racen, maar zonder succes. Sindsdien is de ontwikkeling van aerodynamische fairings en allerhande vleugeltjes een belangrijk strijdtoneel geworden voor de fabrikanten. Tegelijkertijd is gebleken dat het hierdoor, in combinatie met de komst van de ride height devices, inderdaad lastiger is geworden om duels uit te vechten.

Zo werd de Grand Prix van Oostenrijk de afgelopen jaren diverse keren pas in de allerlaatste bocht van de race beslist, maar de editie van vorig weekend werd juist gekenmerkt door een gebrek aan actie. Daar waar de invloed van de aerodynamica in de MotoGP dus flink is toegenomen, ziet Marc Marquez dat de Formule 1 in 2022 met de terugkeer van het grondeffect hier juist minder afhankelijk van is geworden. De achtvoudig wereldkampioen weet dat de aerodynamica ontwikkeling bij de nieuwe reglementen van 2027 waarschijnlijk op de schop gaat, maar hij denkt dat het dan te laat is vanwege de impact die het nu al op het racen heeft.

"Ik zei het twee, drie jaar geleden al. Toen zeiden de mensen 'nee'. Sommigen zijn tegen de aerodynamische toevoegingen, sommigen zijn voor. En als je er dan iets over zegt, antwoordt men 'nee, het komt doordat je je niet kan aanpassen aan deze aerodynamica'", vertelde Marquez toen hij gevraagd werd naar zijn mening over de huidige staat van de MotoGP. "Je kunt je wel aanpassen, maar uiteindelijk gaat het in de MotoGP meer om de motorfiets draaien. Want als je de aerodynamica, de tractie en veel andere technische dingen niet meer hebt, ben je daar meer van afhankelijk. En dan wordt het steeds moeilijker om aan te vallen en rijders in te halen. Het wordt net als de Formule 1 en de Formule 1 gaat juist de tegenovergestelde kant op. Het lijkt erop dat de auto's minder downforce hebben en minder effect op de aerodynamica. Wij gaan de andere kant op, het effect wordt elke keer groter. Waarschijnlijk verandert het in 2027, maar dat is te laat. Met nog drie jaar op deze manier blijft er door de ontwikkeling meer en meer downforce komen."