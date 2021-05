Marquez overwoog MotoGP-comeback na Jerez af te breken

Na negen maanden afwezigheid keerde Marquez vorige maand terug in de MotoGP. De Spanjaard heeft sindsdien nog niet in echt zijn natuurlijke zitpositie kunnen rijden. Dat heeft alles te maken met de pijn die hij in zijn schouder heeft als gevolg van een lange rustperiode. Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië sprak Marquez de verwachting uit geen wonderen te verwachten in Mugello vanwege de fysieke aard van het circuit. Ook onthulde hij dat hij zijn comeback wilde staken vanwege de fysieke problemen die hij de afgelopen weken kreeg.

“We hebben er zelfs over gesproken om na Jerez weer te stoppen”, zei Marquez op de vraag of hijzelf vindt dat hij te vroeg weer begonnen is. “We hebben dat echt overwogen en besproken met de artsen. Maar zij vonden het juist beter om te blijven rijden, in racemodus te blijven en op de MotoGP-machine te rijden. Je kunt nog zoveel trainen op verschillende motoren, maar uiteindelijk word ik alleen beter op een MotoGP-machine.”

”De breuk in de bovenarm heeft natuurlijk verbinding met m’n schouder”, vervolgde de Spanjaard. ”Daar ben ik in het verleden al aan geopereerd en het was misschien niet 100 procent. Maar in 2020 in Jerez was het wel goed. Nu is m’n bovenarm wel genoeg hersteld, maar na een grote stap in het herstel zijn er nog veel kleine dingen die verbeterd moeten worden. Het betekent dat de schouder niet heel slecht is. Het voelt niet helemaal goed, maar we proberen te begrijpen waarom ik in de raceweekenden meer problemen heb. Ik heb altijd pijn. We moeten weten waarom, maar volgens de artsen is het normaal dat de schouder of de elleboog pijnlijk is. Het kan ook komen door andere dingen, omdat het vooral voor pijn zorgt tijdens het rijden.”

In aanloop naar de Grand Prix van Italië heeft Marquez meer kunnen trainen op een Supersport-machine, maar hij kan nog niet op de gewenste manier rijden. “Ik reed met deze machine om te leren over mijn situatie en m’n zitpositie op de MotoGP-motor. Ik zit niet lekker, het rijden gaat niet goed”, aldus Marquez. “Ik heb deze motor gekozen om de beste positie te vinden, maar ik begreep meteen dat ik niet heel lekker kan rijden. Als ik dat wel doe krijg ik meteen meer pijn. We proberen van alles om beter te worden, de toekomst moet uitwijzen hoe we het oplossen.”