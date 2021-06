Marquez ontsnapt na monstercrash: “Niet goed voor het vertrouwen”

Marquez was bezig aan zijn vijfde ronde in de tweede vrije training toen hij in Duikersloot op brute wijze van zijn machine gelanceerd werd. De coureur bleef even aangeslagen zitten, maar keerde op eigen kracht terug naar de pitbox. Marquez kwam in het vervolg van de sessie niet meer in actie, al was dat ook te wijten aan de regenval in het tweede deel van de training.

“Ik heb geluk gehad”, begon Marquez zijn verhaal bij de tv-ploegen. “Dit soort crashes zijn heel heftig, het is goed om te ontsnappen. Natuurlijk heb ik pijn aan mijn knie, mijn voet en ook mijn arm een beetje, maar verder is er niets mis met mij. Het is waar dat het een vreemde crash was, ik was nog niet echt aan het pushen. Ik reed net zoals in de ochtend en was op zoek naar de limiet. Normaal gebeuren dit soort dingen niet in deze bochten, de manier waarop wij rijden met de MotoGP-machine moet de elektronica ons helpen. Maar dat was nu niet het geval, ik schakelde en de achterkant begon te glijden waardoor ik gelanceerd werd. We moeten begrijpen waarom, alleen wij hebben dit soort problemen en die moeten we gewoon verbeteren. Het is onmogelijk om vertrouwen te hebben in de motor als dit soort dingen ons telkens overkomen. Morgen moet ik weer de baan op en in die bocht pushen. We werken en het is een van de dingen die ik samen met HRC wil verbeteren.”

Vooral het feit dat de crash op basis van de data niet te verklaren is, baart Marquez zorgen. Hij zegt dat de elektronica niet optimaal functioneerde en hoopt dat Honda uitvoerig onderzoek doet naar de toedracht: “Als ik zeg dat Honda iets moet vinden, heb ik het over de manier waarop we de elektronica gebruiken en dit soort ongelukken kunnen voorkomen”, zei Marquez bij Canal+. “Er is iets niet goed. Ik push mijn team om dit zo snel mogelijk aan te pakken, we kunnen hier niet mee wachten tot volgend seizoen. Je weet niet wanneer je weer zo’n crash kunt krijgen en dat is niet goed voor het vertrouwen. Ik ben niet boos, maar ik maak me wel zorgen. We moeten zorgen dat de motor veilig is, dan krijg ik ook meer vertrouwen. Het is niet aan mij om waarschuwingen te geven, dat doe ik niet. Maar als het een veiligheidskwestie wordt en iemand kan daarbij gewond raken, dan moet je het direct aanpakken. Je kunt zo’n crash zonder kleerscheuren overleven, maar het kan ook vreselijk misgaan. Het gaat om de veiligheid.”

Marquez kreeg vrijdag voor het eerst sinds zijn comeback in de MotoGP de beschikking over een nieuw frame en was gematigd positief. “De engineers van HRC werken aan de oplossing om onze problemen te verbeteren, we komen hier met een nieuw chassis in actie. Het voelde niet slecht en dat is goed nieuws. Dit is het eerste wat ik dit jaar geprobeerd heb waarmee ik de potentie voelde. Ik ben in de tweede training weer met dat chassis begonnen. Gelukkig is het chassis niet beschadigd in de crash, morgen kunnen we het weer proberen en dan kunnen we het vergelijken met het andere chassis. Het is goed om te zien dat Honda werkt aan dit soort dingen, dat is goed voor de motivatie.”

