Marquez "moet" rijden in TT Assen en rekent niet op goed resultaat

Marc Marquez kende een zwaar weekend tijdens de Grand Prix van Duitsland, waarin hij vijf keer crashte. Bij de laatste valpartij liep hij meerdere breuken op. Hij verscheen afgelopen zondag ook niet aan de start van de Grand Prix op de Sachsenring. De Repsol Honda-coureur koos ervoor om dit weekend wel in Assen te racen, maar heeft zijn aanpak aangepast om de risico's te beperken gezien de slechte prestaties van de Honda op dit moment.

Marquez sloot de eerste trainingsdag in Assen af op de negentiende plaats. Hij ging in de tweede oefensessie ook een keer onderuit. Marquez gaf aan het einde van de dag toe dat hij geen andere keuze heeft dan in Assen mee te doen. Zes weken stilzitten, inclusief de zomerstop, is voor hem geen optie als hij Honda wil helpen om de situatie te verbeteren. "In de andere weekenden voelde ik me goed en kon ik pushen", zei de Spanjaard vrijdag. "Vorig weekend heb ik niet geracet op de Sachsenring omdat ik me niet goed voelde en pijn had. Na vier dagen zit ik nu weer op de motor. Het lichaam is een beetje hersteld, maar het is nog steeds pijnlijk. Ik voel dus een grote beperking."

'Ik moet blijven rijden'

Daarmee is een goed TT-resultaat volgens Marquez uitgesloten. "Ik kan dit weekend nergens voor gaan, ik kan het niet. Ik doe mee omdat ik daarna anderhalve maand vrij ben. Met de ervaring van Sachsenring twee maanden lang niet op de motor zitten, geloof me, dat is niet het beste voor een rijder. Dus ik heb dit weekend nodig. Voor de mentale kant moet ik blijven rijden. Maar natuurlijk, als je moeilijke momenten hebt, is de motivatie er niet. Je moet routines behouden, op dezelfde manier blijven werken. Blijven geloven om de situatie in de toekomst te veranderen."

Marquez crashte aan het einde van de tweede training in bocht 3 toen hij aan het pushen was voor een snelle ronde. Volgens hem het gevolg van het feit dat hij zich alleen in sector 1 van het TT Circuit snel voelt en daarom te veel pushte. "Ik had verwacht dat ik niet zoveel last zou hebben van mijn fysieke conditie, maar ik had het wel zwaar", voegde hij eraan toe. "De enkel en de vinger zijn gebroken, maar dat was nog acceptabel. De rib daarentegen; in de laatste sector is het pijnlijk. Als ik meer en meer begin te ademen, dan doet het pijn en verlies ik veel tijd. Het enige punt waar ik me min of meer oké voel, is sector 1. Omdat het daar langzame bochten zijn. Daar kan ik pushen."

"Ik was de hele dag aan het cruisen en dingen aan het proberen", ging Marquez verder. "Van de ene run naar de andere proberen om een seconde sneller te zijn, is niet makkelijk. Ik ging in de fout omdat ik niet gewend was om met die snelheid in die bocht aan te komen. Maar het was geen zware crash. Morgen probeer ik in Q1 een beetje te pushen om niet op de laatste rij te starten - misschien de voorlaatste of die daarvoor - en daarna het weekend af te maken."