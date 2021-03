Marquez mist openingsrace MotoGP-seizoen in Qatar

Marquez maakte de afgelopen weken grote stappen in zijn revalidatie. De coureur stond na een crash in de Spaanse GP bijna acht maanden stil, maar kwam de afgelopen week volop in actie nadat het herstel voorspoedig verliep. Daarmee werd de suggestie gewekt dat Marquez klaar zou zijn om tegelijk met de andere coureurs aan het nieuwe MotoGP-seizoen te beginnen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ondanks de aantoonbare vooruitgang is Marquez nog niet klaar om weer te racen.

“Na het laatste onderzoek van het medische team hebben de artsen me geadviseerd dat het verstandig is om de Grand Prix van Qatar over te slaan en door te gaan met het herstelplan dat we de afgelopen weken gevolgd hebben”, aldus Marquez. “Ik had heel graag weer gereden in de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, maar we zullen verder werken aan mijn herstel. Pas wanneer ik me optimaal voel, zal ik weer in competitie terugkeren.”

