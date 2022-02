Marquez bouwt zekerheid in op tweede dag MotoGP-test Sepang

De MotoGP-test in Sepang was een bijzonder belangrijke afspraak voor Honda en Marc Marquez. De Japanse renstal heeft een nieuwe machine ontwikkeld, die de problemen uit de afgelopen seizoenen grotendeels moet oplossen. En voor Marquez was het ook een belangrijke test na zijn blessureleed in het afgelopen jaar. De Spanjaard is nog altijd niet topfit, maar maakte desondanks flink wat meters. Met de achtste plaats algemeen kon Marquez wel leven, ook al werd afgeweken van het plan dat vooraf was opgesteld.

“Het was ons plan om te blijven rijden, maar ik heb het team gevraagd om eerder te stoppen”, aldus Marquez. “Ik reed niet heel goed en het was beter om eerder te stoppen en dan in de middag nog eens terug te komen. Helaas regende het toen. Maar dit is nu eenmaal de beste training. Ik moet gewoon meters maken om beter te worden en de nieuwe motor te begrijpen. Het was de eerste keer dat ik met deze nieuwe motor reed. Het goede is dat de snelheid er gewoon is. Ik heb zondagochtend even gepusht en toen voelde het goed, en in de middag was het ook vrij aardig. Zaterdag maakte ik twee fouten en die wilde ik niet herhalen. Ik heb daarom iets kalmer gereden. In de middag regende het dus, maar heb ik toch nog wat gereden en dat voelde meteen weer goed. Ik was snel.”

Mandalika-test

Volgend weekend zijn er nog drie testdagen op het nieuwe Mandalika-circuit in Indonesië. Die test moet Marquez een beter idee geven over de nieuwe Honda, maar ook over zijn eigen gesteldheid. “Dit was voor mij de lastigste test”, stelt Marquez. “Dit is echt een fysiek circuit. Het is echt veeleisend en dat maakt dit de moeilijkste test. We hebben nu vier dagen om tot rust te komen. Daarna keren we terug en mogen we nog drie dagen in Mandalika rijden. Ik kijk er wel naar uit om meer meters te maken.”