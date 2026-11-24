MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'

De Ducati-rijder moest met een nieuwe aanpak komen nadat hij geblesseerd raakte - en schrijft die toe aan zijn nieuwste titel

Richard Asher

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 08:18

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Marc Márquez zegt dat zijn tiende wereldtitel mentaal meer van hem heeft gevraagd dan al zijn andere titels.

Márquez maakte een gapende achterstand van 102 punten goed nadat hij vroeg in het seizoen door een blessure had ontbroken. Afgelopen weekend pakte hij de titel in de Grand Prix van Portugal, met nog één ronde te gaan.

Na zijn operatie in mei reed Marc met fysieke beperkingen. Er waren meerdere weekenden waarin hij niet de snelste rijder was. Maar zijn vermogen om de schade in ongunstige situaties te beperken en maximaal te scoren wanneer hij een voordeel had, bleek beslissend.

Belangrijk in die strategie was het vermijden van fouten. Daarvoor moest de Spanjaard zijn coureursinstinct beteugelen om altijd voor de zege te gaan. Zoals Márquez na de race in Portimao uitlegde, ontwikkelde hij die mentale vaardigheid in de loop van 2026.

"Dit is de [titel] waarvoor ik het meest aan mijn mentale kant heb gewerkt. Het was de enige manier."

"Ik begreep in het eerste deel van het seizoen al dat mijn instinct niet meer werkte."

"Ik wil altijd winnen. Ik ben een vechter, maar ik voelde niet dat ik ten koste wat kost moest winnen. Met die mentaliteit was het in dit kampioenschap onmogelijk geweest om te winnen."

"Deze nieuwe Marc Márquez, met een nieuwe mentaliteit, geeft me de kans om races als zevende of vijfde te finishen en punten te pakken. En ja, natuurlijk moet je dan op circuits die je liggen winnen."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Tijdens de daaropvolgende persconferentie over zijn triomf ging hij daar verder op in. Op de vraag of dit de titel was waarvoor hij de meeste veerkracht en de sterkste mentaliteit moest tonen, stemde Marc daarmee in.

"Ja. Daarom zei ik [tijdens de persconferentie voorafgaand aan het evenement afgelopen donderdag] dat dit de beste [versie van] Marc is. Ik denk dat een sporter op zijn best is wanneer hij of zij zichzelf onder controle heeft en zijn of haar mentale kant kan beheersen."

"Dit jaar heb ik alleen aan mijn mentale kant gewerkt, omdat ik begreep dat mijn fysieke gesteldheid een grens had bereikt."

"Toen zei ik: 'Oké, accepteer het, probeer op een normale manier te trainen, doe natuurlijk extra werk met de fysiotherapeut, maar werk op een normale manier.'"

"Wat heb ik nodig? Remmen, de motor overeind houden, en dat is het. En proberen heel fit te zijn.'"

"Maar vooral [moest ik] begrijpen waar het mogelijk was en waar niet. Dat was het belangrijkste punt."

Die aanpak werkte na zijn operatie bijna perfect. Tot de sprintrace in Portugal, waar hij bijna met de vlag in zicht onderuitging.

"Sinds mijn comeback ben ik nooit gecrasht in een sprint of hoofdrace. Gisteren wel, en dat was een flinke waarschuwing."

Márquez nam die waarschuwing zondag ter harte. Hij reed nog voorzichtiger en stelde met een achtste plaats de titel in de MotoGP van 2026 veilig.

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