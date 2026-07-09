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Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

Het enige wat een nieuwe titel in de weg staat, is zijn fysieke herstel, denkt de negenvoudig kampioen

Richard Asher
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez heeft de psychologische druk op zijn rivalen in de MotoGP-titelstrijd opgevoerd door te stellen dat zijn zwaarste tegenstander zijn eigen lichaam is.

De fabrieksrijder van Ducati heeft jarenlang met blessures gekampt en is nog steeds niet volledig hersteld van de gevolgen van zijn val in Indonesië vorig seizoen.

Maar ondanks zijn fysieke gesteldheid staat hij vijfde in het wereldkampioenschap, op 40 punten van leider Jorge Martin. En gezien zijn negen overwinningen op de Sachsenring gaat hij dit weekend de Grand Prix van Duitsland in als favoriet.

Aan de vooravond van het halverwegepunt van het seizoen, waarna de zomerpauze van de MotoGP volgt, werd Marquez gevraagd wie hij als zijn grootste rivaal zag nu meerdere rijders proberen een beslissende zet in het kampioenschap te doen.

In plaats van uit respect namen te noemen, liet de gewiekste Marquez doorschemeren dat zij machteloos zouden zijn om hem te stoppen als hij in de tweede helft van het seizoen volledig fit wordt.

"Mijn grootste rivaal - of waar ik me meer zorgen over maak - is mijn fysieke conditie," zei de Catalaan. "De rest kan me niet schelen. Het is waar dat ze supersnel zijn, maar dit is mijn belangrijkste tegenstander - mijn niveau in de komende races blijven verhogen."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

In antwoord op een andere vraag over zijn strategische aanpak van een kampioenschapsstrijd waarbij zoveel rijders betrokken zijn, zei Marquez opnieuw dat de strijd met zichzelf is in plaats van met anderen.

"Natuurlijk, als een kampioenschap open is, betekent dat dat niemand een duidelijk voordeel heeft." zei hij.

"Naar mijn mening is bijvoorbeeld Marco Bezzecchi de snelste geweest tijdens het eerste deel van het seizoen. Maar niet de beste, want Jorge Martin leidt het kampioenschap.

"Dus uiteindelijk moet je [dingen] op een andere manier benaderen wanneer je tegen één rijder vecht, of wanneer je tegen vier rijders vecht.

"Maar op dit moment is mijn strijd een andere. Na de zomerpauze zal ik begrijpen waar ik kan komen [het seizoen eindigen]."

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