Marquez keerde in april na een lange revalidatie van negen maanden terug, maar de coureur was nog lang niet zo fit als hij was in zijn kampioensjaren. De serieuze blessure aan de rechterarm en negen maanden revalidatie hebben zijn weerslag gehad op de Marquez die we sinds zijn terugkeer gezien hebben. Vier maanden na zijn terugkeer in de MotoGP staat Marquez nog niet waar hij wil staan en slaan de twijfels toe. Tot voor kort zat hij nog aan de antibiotica tegen eventuele ontstekingen in zijn arm. De overwinning in de Grand Prix van Duitsland was een mooie opsteker, maar daar speelden een aantal factoren in het voordeel van de man uit Cervera.

Krijgen we de Marquez van weleer nog wel te zien, was de vraag die vrijdagmiddag door de Spaanse media gesteld werd. “De intentie is er zeker en ik beloof dat ik er alles aan doe. Maar wat ik niet kan beloven is dat het ook lukt, dat weet je gewoon niet”, gaf de achtvoudig wereldkampioen ruiterlijk toe. “Ik voel en begrijp de interesse van fans over mijn fitheid, wat er gaat gebeuren en of ik terugkeer als de Marquez die ik was… Ik weet heel goed waar ik nu sta, we weten waar we beter kunnen worden, maar daarvoor moeten we geduld opbrengen. Ik wil geen haast maken met de verbeteringen. Ten eerste moet het bot echt 100 procent herstellen, dan kunnen we zien hoever ik kom. Dan zullen we de situatie bekijken. In Portimao heb ik het ook gezegd: het eerste doel was om weer op de motor te stappen, dan beter te worden en dan te zorgen dat ik weer de oude kan worden.”

"Op instinct vertrouwen en natuurlijk rijden"

Marquez voegde overigens snel toe wat hij met “de oude worden” bedoelde. “Niet dat ik weer veel races ga winnen of ze win op de manier zoals ik dat deed, maar het betekent dat ik weer op een natuurlijke manier kan rijden en op mijn instinct kan vertrouwen. Dan zullen we daarna wel zien of ik weer kan winnen, de concurrentie wordt steeds beter. De tijd zal uitwijzen of dat nog lukt. Ik heb begrepen dat dit herstel niet binnen een maand gaat veranderen, het kan wel een jaar duren. Nu heb ik in ieder geval een acceptabel niveau om competitief te zijn op het circuit. Maar het is normaal dat men verwacht dat ik weer competitief zal zijn.” Geduld is daarbij een schone zaak, weet de 28-jarige coureur: “Eerst wilde ik elke dag beter worden, maar ik begreep al snel dat ik kalm moest blijven.”

Ook Honda heeft op dit moment niet de allerbeste machine op de MotoGP, maar de fabrikant doet wel veel om Marquez te helpen. Vrijdag werd een nieuwe tank getest waardoor Marquez zijn benen beter kan klemmen. “Als ik de tank beter kan gebruiken, hoef ik met mijn armen minder te forceren. Ik ga niet liegen, het is een doel om minder kracht te gebruiken. Het is geen schokkende aanpassing, maar als het een seconde aan het eind van de race oplevert is het de moeite waard."