Marquez doorstaat medische keuring voor GP van Andalusië

De Repsol Honda-rijder crashte afgelopen weekend in de 24ste ronde van de Grand Prix van Spanje, de eerste race van het nieuwe seizoen. Na een gruwelijke highsider werd Marquez in de grindbak nog geraakt door zijn motor, daarbij brak hij zijn bovenarm. Dinsdag ging de coureur onder het mes en bleek dat de breuk geen schade aan de zenuwen had veroorzaakt. Waar artsen voorzichtig optimistisch was over een terugkeer in Brno over twee weken, was Marquez gedecideerd om het dit weekend in Jerez alweer te proberen.

In de loop van donderdagochtend arriveerde Marquez weer in Jerez waarna hij in de vroege middag bij de artsen moest verschijnen voor een medische keuring. Die hebben hem toestemming gegeven om dit weekend in actie te komen. De coureur doorstond de verschillende tests die hij moest doen om aan te tonen dat hij in staat is de MotoGP-machine op een veilige manier te besturen, zonder dat hij een gevaar voor zichzelf en anderen vormt.

Het is zelfs in de MotoGP ongekend dat een coureur zo kort na een dergelijke ingreep alweer voornemens is om op de motor te stappen. Jorge Lorenzo keerde in 2013 een dag na een operatie aan zijn sleutelbeen terug op het TT Circuit van Assen en deed vervolgens mee aan de race. Marquez heeft in het verleden meermaals met een blessure op de motor gezeten, hij heeft in zijn carrière in de hoogste divisie nog nooit een race hoeven missen vanwege een blessure.

Het is zelfs in de MotoGP ongekend dat een coureur zo kort na een dergelijke ingreep alweer voornemens is om op de motor te stappen. Jorge Lorenzo keerde in 2013 een dag na een operatie aan zijn sleutelbeen terug op het TT Circuit van Assen en deed vervolgens mee aan de race. Marquez heeft in het verleden meermaals met een blessure op de motor gezeten, hij heeft in zijn carrière in de hoogste divisie nog nooit een race hoeven missen vanwege een blessure.

Ook Crutchlow en Rins fit

Eerder op de middag werd LCR Honda-rijder Cal Crutchlow ook al fit verklaard. De Britse rijder brak vorige week bij een crash in de warm-up het schippersbotje in zijn linkerhand. Ook Suzuki-rijder Alex Rins is fit genoeg om aan het raceweekend in Jerez te beginnen. Hij brak vorige week zijn schouder tijdens de kwalificatie.

Marquez, Crutchlow en Rins zullen hun fitheid vrijdagochtend tijdens de eerste vrije training testen. Indien nodig hoeven ze pas weer tijdens de kwalificatie in actie te komen. Dat is het laatste moment dat een coureur moet rijden om deelname aan de race af te dwingen.