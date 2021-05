Marquez geeft Viñales gelijk: “Terecht dat hij boos was”

Viñales moet daardoor als dertiende starten in de Grand Prix van Italië, Marquez schopte het dankzij de referentie van Viñales wel tot Q2. In die sessie kwam hij overigens niet verder dan de elfde plaats. Vanuit het Yamaha-kamp werd ontzet gereageerd op de tactiek van Marquez en teambaas Massimo Meregalli pleitte zelfs voor een straf, hetgeen een kansloze exercitie is aangezien het niet verboden is wat Marquez deed. Zelf reageerde Viñales koeltjes en legde hij de schuld bij zichzelf. Marquez liet na afloop van de sessie weten dat hij zijn excuses aangeboden heeft.

“Ik heb hem kort gesproken op de plek waar de interviews voor televisie gedaan worden”, begon Marquez. “Ik heb m’n excuses aangeboden. Ik weet dat het niet helemaal eerlijk is en ik geef hem helemaal gelijk dat hij boos was. Maar aan de andere kant voelde ik me vanochtend niet heel slecht. In de middag ging het een stuk minder, fysiek voelde ik me niet zo goed. Ik ben in de vierde training vroeg opgehouden en ik zei tegen het team dat het gevoel heel slecht was. Ik moest wel iemand volgen. We bekeken de tijdenlijst en Viñales was de snelste. Het had ook een ander kunnen zijn. Ik heb hem gevolgd, dat was m’n tactiek. Dat was de enige manier om mezelf te verbeteren.”

Marquez begrijpt de frustratie van Viñales en Yamaha, maar stelt dat hij vaak in dezelfde situatie gezeten heeft. “Het liefst zou ik willen dat het niet nodig is en op een ander niveau rijden om zelf te kunnen pushen zodat de anderen mij volgen, maar zo gaat het op dit moment gewoon niet. Ik weet hoe het voelt om in de positie van Maverick te zitten, daar heb ik m’n excuses voor aangeboden. Het is gewoon toegestaan, hoewel het op de limiet is. Ik heb geprobeerd een manier te vinden om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de kwalificatie.”

Niet voor de prijzen rijden "mentaal een lastig proces"

Marquez klaagde vrijdag over een pijnlijke schouder en wist niet of het zin had om zondag een volledige race te rijden voor een handvol punten. Zaterdag voelde het wel degelijk beter, verklaarde de coureur. “Het gevoel was beter dan gisteren, maar ik had in de middag minder kracht in m’n arm. Dat heeft vooral te maken met de vele wisselingen. Ik heb nog altijd last van m’n schouder en het trekt ook naar de nek. Ik heb last van alle spieren rond de schouder omdat ze harder moeten werken. Dan wordt het slechter, maar de schouder op zich is niet veel slechter geworden.”

Hij verwacht om die reden niet veel van de race. “Daar grapte ik nog over met Maverick en ik zei dat hij me vast voorbij gaat rijden. Ik weet niet of ik veertiende, elfde of achtste kan worden. Ik moet gewoon meters maken. Het is op mentaal vlak een lastig proces, maar we moeten het ermee doen.”