Marquez: Kunnen lijden was sleutel tot MotoGP-titel Quartararo

Fabio Quartararo kroonde zich zondag tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna tot de eerste Franse MotoGP-wereldkampioen. Aan een vierde plek had hij genoeg, nadat titelrivaal Francesco Bagnaia in de slotfase van de race vanuit leidende positie onderuitging. De fabrieksrijder van Yamaha scoorde vijf zeges in 2021 en stond daarnaast nog vijfmaal op het podium. Ook is hij de enige rijder die tot dusver in alle races punten scoorde. Quartararo kan rekenen op de complimenten van Marc Marquez, die zondag in Misano zijn derde zege van het MotoGP-seizoen pakte.

“We kunnen het natuurlijk hebben over hoe belangrijk deze dag is voor mij enzovoorts, maar het is niet mijn dag. Het is die van Fabio, de dag van de kampioen, de snelste, meest consistente en beste rijder van het jaar”, zei Marquez. De Honda-rijder looft het vermogen van Quartararo om ondanks moeilijke omstandigheden toch goede resultaten te kunnen scoren. “Fabio heeft een ongelofelijk seizoen gehad, het lukte hem om snel en consistent te zijn. Maar vooral, en dat is iets heel lastigs, was hij is staat om te lijden. Zelfs als hij het moeilijk had, eindigde hij in de top-vijf of op het podium. Het wordt tijd om te leren wat hij heeft gedaan en om in 2022 proberen te vechten tegen de kampioen.”

Ook Andrea Dovizioso is onder de indruk van de consistentie van Quartararo. De Petronas SRT-rijder heeft de data van de Fransman sinds zijn terugkeer in de MotoGP met Yamaha kunnen bestuderen en hij concludeert dat er niemand is die de M1 bestuurt zoals Quartararo dat doet. “Hij was in staat om consistent te zijn, omdat hij zijn rijstijl overal en iedere keer op de motor vasthoudt. Hij slaagt erin om overal op die manier te rijden”, zei Dovizioso.

“Het gaat er niet om of je die grip vindt op de baan en je snel kunt zijn. Hij was in alle omstandigheden, onder alle temperaturen en op ieder circuit op dezelfde manier snel. Hij remt erg laat, maar dat is niet zo lastig. Het is echter wel moeilijk om laat te remmen en de motor zoals hem te laten sturen. En dat doet hij met gemak. Als je naar zijn runs in de trainingen kijkt, doet hij vijf of zes ronden waarin hij altijd hetzelfde doet en zelden fouten maakt. Dat is wat hij heeft gedaan om zich training voor training te verbeteren, waardoor hij vrijwel altijd op de eerste twee rijen staat en beter kan worden in iedere situatie.”