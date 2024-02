De wintertests van de MotoGP zijn achter de rug en Marc Marquez heeft daarbij een prima indruk achtergelaten. Hij besloot de tweedaagse test in Qatar op de vierde positie, slechts vier tienden achter snelste man Francesco Bagnaia. Wel ging de achtvoudig wereldkampioen voor het eerst onderuit op de Ducati van Gresini Racing, volgens de rijder in kwestie doordat hij de limiet opzocht. "Natuurlijk wil je nooit crashen en altijd op de motor blijven zitten", zegt Marquez, die op dat moment onderweg was voor een lange run van achttien ronden.

"Met nog vijf ronden te gaan probeerde ik de snelheid iets te verhogen, maar wellicht deed ik dat op een plek waar dat met deze motor niet kan. Ik verloor de voorkant in bocht 4, maar het is belangrijk om dit te begrijpen", verklaart Marquez zijn crash. "Tot nu reed ik namelijk heel netjes en consistent, maar joeg ik niet op de laatste tienden. In de racerij zeggen we altijd dat de laatste tienden de moeilijksten zijn. Dat is dus waar ik sta. Ik zit twee, drie, soms zelfs vier tienden achter de snelste jongens. Nu moet ik achterhalen hoe ik dichterbij kan komen."

Na de test in Qatar toonde Marquez zich tevreden over de progressie die hij in het voorseizoen boekte op de Ducati Desmosedici GP23. Toch erkende hij ook dat enkele rijders momenteel nog sneller zijn dan hem. "Het is geen geheim: tijdens de tests was ik heel rustig, want ik weet dat ik het stap voor stap moet aanpakken. Er was geen paniek, maar soms lag ik heel ver achter. Ik probeerde echter te begrijpen welke stappen ik moest zetten, want het is een nieuwe motorfiets en het is belangrijk", vertelt de 31-jarige rijder uit Cervera.

"Dit was echter de dag voor een nieuwe stap, om meer risico te nemen. Dat heb ik gedaan en vooral in de snelle ronde zat ik dichterbij. Ook in de lange run pushte ik best goed. Het klopt dat de rondetijd er nog niet is door een probleem met mijn transponder, maar het was oké. Ook crashte ik voor het eerst, maar dat is normaal omdat ik meer risico nam. Verder ben ik blij. Er zijn nog drie, vier, vijf rijders sneller dan ik, vooral [Jorge] Martin, [Francesco] Bagnaia en [Enea] Bastianini. Laten we afwachten. Ik zat nu dichterbij dan in Maleisië, dus stap voor stap moeten we begrijpen hoe we van ze kunnen leren."