Marquez kritisch: "Huidige motor niet goed genoeg voor titelstrijd"

De zesvoudig wereldkampioen had meer verwacht van het testpakket dat dinsdag op de baan verscheen, maar erkent dat de ogen van de Japanse fabrikant vooral gericht zijn op de eerste wintertest van volgend jaar in Sepang. Het prototype van dinsdag had een nieuw aerodynamisch pakket en het motorblok was een klein beetje aangepast. Op dat vlak heeft Honda wel vooruitgang geboekt, maar over het algemeen loopt het merk nog achter de feiten aan. Gevraagd of hij meer verwacht had van de test, zegt Marquez: “Natuurlijk had ik meer verwacht, je wilt altijd meer en meer. Ik kan niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, Honda werkt en ze proberen om een nieuwe motor klaar te krijgen, maar we hebben meer nodig als we voor het kampioenschap willen vechten. Met de huidige motor kunnen we dat zeker niet.”

Het gevoel met de voorkant was iets beter, maar dat veroorzaakte weer dat het prototype op andere vlakken minder is geworden. Qua rondetijd boekte Marquez bovendien geen winst ten opzichte van de machine die hij zondag in de race reed. “Eén van de problemen was goed aangepakt, maar dat hadden we wel verwacht. We gaan op een punt een stap vooruit, op een ander punt verliezen we weer. Het is een compromis, maar het karakter is nog hetzelfde en we hebben dezelfde problemen. We verbeteren iets, maar het is niet genoeg. Dat moeten ze begrijpen voor we in februari weer aan de slag gaan.”

Marquez toonde interesse in de feedback van de nieuwe Honda-rijders Joan Mir en Alex Rins, evenals de feedback van een andere ervaren HRC-man Takaaki Nakagami. Marquez eindigde zelf op de dertiende plek met een 1.30.676. Mir werd achttiende (1.30.914) voor Nakagami (1.31.081) en Rins (1.31.228). “Het was belangrijk om ze te horen praten over de eerste indrukken. Op deze motor begin je te wennen aan de problemen en dan begin je… Als je zoveel talent hebt als Mir en Rins, dan kun je je snel aanpassen op de problemen. Ze zullen snel zijn, maar zoals we gezien hebben is het geen makkelijke motor. Als het een makkelijke motor is, zouden ze vrij snel op dezelfde rondetijden als de anderen zitten. Met een moeilijke motor kost het veel meer tijd om tot een acceptabele tijd te komen.

Honda-teambaas Puig kritisch: “Had meer verwacht”

Ook Repsol Honda-teambaas Alberto Puig was niet blij met de gang van zaken op het Circuit Ricardo Tormo. De uitgesproken voorman van het fabrieksteam had meer verwacht: “We hebben verschillende concepten geprobeerd en we hadden iets meer verwacht op dit moment. We hebben wat positieve zaken gezien, maar minder dan we dachten. Het is dus zaak om door te gaan. We moeten blijven werken, sinds de Misano-test (begin september) hebben we veel gedaan maar het is niet echt zichtbaar geworden.”