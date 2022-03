De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen bracht de eerste kwalificatie van het seizoen tot een goed einde. Hij werd derde achter Ducati-jonkheren Jorge Martin en Enea Bastianini. Voor het weekend predikte de coureur dat hij dit weekend niet voor de overwinning zou kunnen vechten. Hij hield dat zaterdagavond vol, ondanks het indrukwekkende racetempo dat hij in de trainingen liet zien. “Ik reed alleen in de vierde training en ik was constant, de rondetijden kwamen gewoon op een goede manier”, zegt Marc Marquez, die voor het eerst sinds zijn overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna weer aan het vertrek staat van een race. “We zullen het zien. We moeten vooral rekening houden met een aantal factoren. Het is de eerste race met deze motor, we moeten de banden ontdekken, het brandstofverbruik is belangrijk en we moeten zien hoe de omstandigheden op de baan zich ontwikkelen. Maar ik zal zeker vlinders in de buik voelen, ik ben heel benieuwd.”

Marquez zou gezien de geringe kennis over de nieuwe Honda blij zijn met een podium in Qatar. “Deze ochtend was het verschil nog groot met de snelste rijders, in de vierde training leek het er al meer op. Dat is voor mij op dit moment genoeg, ik ben blij met mijn tempo. Ik ben op dit moment niet de snelste coureur, maar ik kan wel vooraan meedoen, al zal het niet voor de overwinning zijn. Het hangt af van de omstandigheden, dat zie je ook bij Suzuki. Ze zijn het hele weekend snel en in de kwalificatie ging het niet. De race zal anders zijn. Voor mij is het belangrijk om een volledige race af te werken. Ik voel me goed, ik heb geen pijn. Daar ben ik al heel blij mee.”

“Ik crash te weinig om de limiet te vinden”

Marquez zegt de limiet van de RC213V nog steeds niet gevonden te hebben, wijzend op het feit dat hij nog geen enkele keer gecrasht is dit weekend. “Ik heb het nog steeds niet gevonden”, laat Marquez weten. “Je hebt gezien, ik ben dit weekend nog niet gevallen. Normaal ga ik in een training toch wel een keer onderuit. Dat is nu anders, de motor is anders. Je kunt te veel van het materiaal vragen, dan ben je soms langzamer. In de kwalificatie is het nog moeilijk om precies op de limiet te rijden. In mijn snelste ronde was ik in de eerste twee sectoren heel vloeiend en snel, het voelde alsof ik in de derde sector meer kon pushen en daardoor was ik juist langzamer. Feit is dat het in de bochten en bij het accelereren een stuk beter gaat dan de voorgaande jaren.”