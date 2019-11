Marquez klaart de lucht met Lorenzo na trainingsincident

Met nog een paar minuten te gaan in de tweede vrije training was Marc Marquez bezig aan een snelle ronde om zijn plek in Q2 veilig te stellen. De Spanjaard zat in de laatste sector in de buurt van de Aprilia van Andrea Iannone en de RC213V van teamgenoot Jorge Lorenzo. Laatstgenoemde maakte een fout in de langzame tiende bocht en ging daarom van zijn gas om terug te keren naar de pits. Nietsvermoedend reed Lorenzo op de ideale lijn terwijl Marquez aan kwam stormen. De wereldkampioen poogde zijn teamgenoot via de buitenkant in te halen. Dat lukte maar de teamgenoten raakten elkaar wel. Door de touché raakte Lorenzo een vleugeltje aan de rechterkant van de machine kwijt.

Na afloop van de training kreeg Marquez de vraag of hij boos was op zijn teamgenoot: “In eerste instantie was ik wel boos, ja. De trainingen zijn tegenwoordig een soort kwalificatie geworden om jezelf te plaatsen voor Q2. Iedereen moest vandaag presteren omdat het zaterdag waarschijnlijk weer gaat regenen. Het was mijn laatste kans, ik reed een snelle ronde en probeerde hem op een goede manier in te halen zodat ik alsnog een goede rondetijd kon rijden.”

Het is inmiddels een geschreven regel dat er niet langzaam gereden mag worden op de ideale lijn om dergelijke gevaarlijke situaties te voorkomen. Lorenzo verklaarde na de sessie dat hij alles deed om plaats te maken voor zijn teamgenoot, hij koesterde geen wrok jegens zijn jongere landgenoot. Marquez voegde toe: “Uiteindelijk is het wel zo dat iedereen moet opletten. Je kunt niet midden op de baan rijden terwijl andere rijders nog aan een snelle run bezig zijn. Hij had natuurlijk niet meer ruimte en dat is ook wat hij zei, maar je moet blijven opletten als er mensen achter je zitten die sneller zijn. Eerst was ik boos, maar we hebben het na afloop even besproken en er is niets aan de hand. Geen probleem.”

Marquez sloot de tweede vrije training op Phillip Island af met de zesde tijd, de Honda-coureur was daarmee niet ontevreden: “Yamaha en Suzuki zijn op dit circuit heel sterk en ik wilde vandaag leren wat ik moest veranderen om bij te kunnen blijven. Het lijkt zondag droog te blijven en dan is onze achterstand groter. Het verschil is niet heel groot. [Dagsnelste Maverick] Viñales staat een stap voor de rest, maar verder zijn de verschillen niet groot. Vorig jaar was het erger.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont