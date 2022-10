Marc Marquez kijkt al naar 2023: “Vechten om de MotoGP-titel”

Begin september zat Marc Marquez na een afwezigheid van bijna drie maanden weer in het zadel. Hij ging voor de vierde keer onder het mes vanwege de armblessure die hij in de zomer van 2020 opliep. De operatie, uitgevoerd in Amerika, is naar eigen zeggen zijn laatste kans om een vervolg te geven aan zijn toch al succesvolle carrière. De comeback begon in Aragon met een vroege DNF, maar in de Grand Prix van Japan eindigde Marquez op de vierde plek. Een week later werd hij vijfde in de Grand Prix van Thailand.

Stap voor stap zit Marquez weer in de lift, maar vooraan meedoen is voorlopig te hoog gegrepen. Wanneer denkt hij weer klaar te zijn om te winnen? “Dat is de grote vraag”, zegt Marquez in een interview met zijn persoonlijke sponsor Estrella Galicia. “Ik kan me goed genoeg voelen, maar er zijn tegenstanders die zich nog beter voelen. We zullen zien. Mijn doel is om van 2022 naar 2023 een goede winter te draaien en dan een volledig, constant seizoen af te werken. Het is nog lang geen 2023, we hebben dit seizoen nog drie races waarin we ons kunnen ontwikkelen. Op dit moment is het belangrijk dat we samen met het team en Honda werken aan het verbeteren van de motor, we zitten niet op een piekmoment.”

De woordkeuze daarbij is belangrijk. “Ik spreek in wij-vorm. Als we winnen, doen we dat als een team. Als we verliezen, doen we dat ook als een team. Honda werkt ontzettend hard voor 2023 omdat we op dit moment niet goed genoeg zijn. Ik ben er een tijd niet geweest, maar dat is geen excuus. Van de rijders die hier nu wel zijn, zijn Pol [Espargaro] en Alex [Marquez] ook wereldkampioen geworden. Ik denk dat ze momenteel allemaal hun potentieel niet naar verwachting kunnen benutten.”

Sportieve crisis bij Honda

Die ontwikkeling staat ook in het teken van het grote doel om van Honda weer een winnend team te maken. In 2022 eindigde het merk tot nu toe één keer op het podium. Verder bevindt Honda zich eigenlijk sinds de blessure van Marquez in een sportieve crisis. “Als je voor dit merk rijdt en bij Repsol Honda in dienst bent, met deze staat van dienst, dan ben je verplicht om voor de titel te vechten”, zegt Marquez. “Dat is het doel. Elk jaar als je begint is er een bepaalde honger, de motivatie en het doel om te vechten voor de titel. Het kan zijn dat de tegenstanders je op je plek zetten, dan heb je ook een antwoord. Maar de intentie is om in 2023, vanaf 1 januari, te vechten voor de titel. Als dat niet lukt? Dan is het doel niet behaald.”