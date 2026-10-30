MotoGP GP van Maleisië

Marc Marquez kiest voor maximale aanval in Maleisië na dominante vrijdag

Nu Jorge Martin met een blessure kampt en Ducati vrijdag de snelste motor heeft, wil Marc Marquez de MotoGP-titel in Maleisië buiten bereik brengen

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 11:02

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez heeft beloofd te blijven aanvallen nadat hij vrijdag op Sepang meteen goed uit de startblokken kwam - ondanks dat zijn geblesseerde titelrivaal Jorge Martin in het defensief lijkt te zitten.

Fabrieks-Ducati-coureur Marquez heeft een relatief bescheiden staat van dienst op het circuit buiten Kuala Lumpur, maar zei dat hij zich vanaf het moment dat hij vrijdagochtend de baan opging één voelde met zijn GP26.

"Sommige jaren [op Sepang] voel ik me vanaf het begin goed. Sommige jaren worstel ik vanaf het begin - en dan is het hele weekend moeilijker", zei hij. "Maar vandaag was het gevoel vanaf de outlap goed. Daarna was het met de medium achterband een goed gevoel."

Nadat Marquez in de ochtendsessie bovenaan had gestaan, evenaarde hij die prestatie 's middags eenvoudig, toen alleen een kleine crash vroeg in de sessie een smetje vormde.

"En in de middag was, afgezien van de kleine crash in bocht 15, waar ik meer risico neem, de rest perfect."

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Met drie Ducati's in de top-vijf, en zijn broer Alex als tweede snelste achter hem, ziet Marquez een kans om zijn voordeel uit te bouwen en het kampioenschap in feite te beslissen. Aprilia-coureur Martin staat 10 punten achter Marquez, terwijl zijn deelname aan de rest van het weekend onzeker is, maar Marquez overweegt geen veilige aanpak.

"Ik bevind me in een positie in het kampioenschap waarin ik het in eigen hand heb, dus ik probeer zo dicht mogelijk bij 37 punten te komen. We zien dat Ducati ook hier goed werkt, met Alex en Diggia [Fabio Di Giannantonio] ook."

Marc Marquez's low-speed fall on Friday did not worry him

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Marquez voegde er echter een waarschuwing aan toe en herinnerde zijn mediapubliek eraan dat het weekend nog een andere wending kan nemen: "Maar het is vrijdag. Zoals we dit jaar op veel circuits zien, in Assen, in Mandalika, leek het op vrijdag zo van: 'Oké, zij zitten op een ander niveau', en daarna verandert het weekend. Dus we moeten rustig blijven."

Fabrieks-Aprilia-man Marco Bezzecchi, die als derde met 50 punten achter Márquez staat, was het eens over zowel het voordeel van Ducati als de mogelijkheid om zijn eigen pakket te verbeteren.

"Het lijkt erop dat Marc een beetje voorligt op iedereen. Zijn broer is ook behoorlijk snel, iets sneller dan ik", zei Bezzecchi.

"Op dit circuit zijn zij [Ducati] altijd veel, veel sterker geweest. Nu zitten we misschien iets dichterbij, maar het verschil is altijd enorm geweest.

"Over het algemeen zijn er veel Ducati's die supersnel zijn. Dit is nooit een van onze sterkste circuits geweest, maar de verbetering die we hebben geboekt is interessant, dus hopelijk kunnen we nog een stap zetten.

"Het klopt dat ik nog steeds iets mis, maar het tempo is niet zo slecht. Wat de tijdaanval betreft, zou ik misschien qua rijden iets beter kunnen doen om te proberen een paar tienden te winnen."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vermeldenswaard is dat Bezzecchi zowel in de ochtend als in de middag op Sepang bijna een halve seconde langzamer was dan Marquez, en dat Marc aan het einde van de laatste sessie niet eens een tweede verse set banden gebruikte. Aan de andere kant verstoorden gele vlaggen in de slotminuten de meeste coureurs die achter de fabrieks-Ducati aan zaten, waardoor het beeld richting zaterdag mogelijk vertekend is.

De snelste Aprilia in de middagtraining was eigenlijk de Trackhouse-machine van Ai Ogura. De Japanse coureur eindigde op 0,167 seconde van de beste tijd van Marquez, 1.57,000.

Aanvullende berichtgeving door Oriol Puigdemont

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- Het Motorsport.com-team

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