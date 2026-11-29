MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez kan dinsdag ondanks afscheid meedoen aan MotoGP-test in Valencia

Marquez zou nog één officieel optreden met Ducati kunnen maken voordat hij stopt met MotoGP

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 17:54

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Márquez kan dinsdag in Valencia met Ducati deelnemen aan de 850cc-test, ondanks zijn aangekondigde afscheid van de MotoGP.

Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar de tienvoudig wereldkampioen kan dinsdag tijdens de eerste officiële pre-season test opnieuw in actie komen voor Ducati. Alle vijf fabrikanten rijden daar met hun nieuwe 850cc-prototypes op Pirelli-banden.

De aankondiging van Márquez' afscheid kwam voor de leiding van Ducati volledig onverwacht. Het merk heeft nog altijd niet kunnen bepalen wie hem volgend seizoen in het fabrieksteam vervangt.

Lees ook:

Dat betekent dat Pedro Acosta, die volgend jaar de naar Aprilia vertrekkende Francesco Bagnaia vervangt, dinsdag bij zijn eigen debuut voor Ducati mogelijk minstens één dag de garage deelt met Márquez.

De truck van Márquez in de paddock van Valencia was zondagavond nog niet afgebroken. Acosta neemt de truck over die van Bagnaia was, die Ducati na acht seizoenen verlaat. De sticker met #63 op de deur van de truck is al vervangen door Acosta's startnummer, #37.

Ducati Team-manager Davide Tardozzi sloot in gesprek met Motorsport.com niet uit dat Márquez dinsdag aan de test meedoet. "Die mogelijkheid bestaat, maar we nemen pas morgen (maandag) een beslissing", zei hij.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

In elk geval komen dinsdag meerdere rijders binnen de satellietstructuur van Ducati in actie.

Fermín Aldeguer en Nicolo Bulega testen voor VR46, terwijl Joan Mir en Daniel Holgado in de kleuren van Gresini rijden.

Voor Ducati zou het echter een grote hulp zijn om met de nieuwe motor data van Márquez te kunnen verzamelen, omdat hij tot en met de laatste dag de snelste rijder van het merk was. Ducati heeft dat duidelijk gemaakt aan Márquez, die het team waarschijnlijk een handje zal helpen.

Márquez reed op 21 september al met de GP27 op Pirelli-banden, tijdens de in-season test die de Italiaanse bandenfabrikant in Oostenrijk organiseerde. Gezien het moment in het seizoen waarop die test plaatsvond, zocht Márquez niet de limiet op om onnodige risico's te vermijden.

In 2027 gaat in de MotoGP een nieuw technisch reglement in. Daarmee begint het tijdperk van de 850cc-motoren, die de 1000cc-machines vervangen. Onder meer ride-height devices worden volledig verboden en de aerodynamica wordt beperkt.

De komst van Pirelli in de MotoGP, als vervanger van Michelin, is een van de belangrijkste veranderingen. Ducati had verwacht dat Márquez deze tijdperkverandering zou leiden. Die taak komt nu op de schouders van Acosta terecht, de nieuwste parel in de rijdersbezetting van de fabrikant uit Bologna.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marc Márquez kan dinsdag ondanks afscheid meedoen aan MotoGP-test in Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



8 min



Marc Márquez kan dinsdag ondanks afscheid meedoen aan MotoGP-test in Valencia





Alle uitslagen en standen van de F1 Grand Prix van Qatar 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



11 min



Alle uitslagen en standen van de F1 Grand Prix van Qatar 2026





F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli pakt tiende zege van seizoen voor ongelukkige George Russell



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



15 min



F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli pakt tiende zege van seizoen voor ongelukkige George Russell





Vijf snelle conclusies na de F1 GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



28 min



Vijf snelle conclusies na de F1 GP van Qatar

Vorig artikel Raúl Fernández over inhaaljacht Marc Márquez in GP van Valencia: 'Hij pushte als een beest'

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Germán Garcia Casanova





MotoGP 'vreest' geen terugval na afscheid Marc Márquez



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



6 u



MotoGP 'vreest' geen terugval na afscheid Marc Márquez





MotoGP- en Liberty-kopstukken houden top met teams over toekomst kampioenschap



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



MotoGP- en Liberty-kopstukken houden top met teams over toekomst kampioenschap





Fermín Aldeguer: 'Ik zag dit aankomen bij Marc Marquez; zijn vertrek opent een deur voor mij'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Fermín Aldeguer: 'Ik zag dit aankomen bij Marc Marquez; zijn vertrek opent een deur voor mij'

Meer van

Marc Márquez





Álex Márquez over einde MotoGP-carrière van Marc Márquez: "Het voelt alsof er iets in mij breekt"



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



2 u



Álex Márquez over einde MotoGP-carrière van Marc Márquez: "Het voelt alsof er iets in mij breekt"





Geschrokken Fernando Alonso dacht dat afscheid Marc Márquez nep was



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 u



Geschrokken Fernando Alonso dacht dat afscheid Marc Márquez nep was





Marc Márquez rijdt met gouden Ducati in MotoGP-afscheid



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



8 u



Marc Márquez rijdt met gouden Ducati in MotoGP-afscheid

Meer van

Ducati Team





Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



9 u



Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'





Márquez noemt straf in sprint Valencia na brandincident 'niet eerlijk'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Márquez noemt straf in sprint Valencia na brandincident 'niet eerlijk'





Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



2 d



Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer