MotoGP GP van Valencia
Marc Márquez kan dinsdag ondanks afscheid meedoen aan MotoGP-test in Valencia
Marquez zou nog één officieel optreden met Ducati kunnen maken voordat hij stopt met MotoGP
Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 17:54
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Marc Márquez kan dinsdag in Valencia met Ducati deelnemen aan de 850cc-test, ondanks zijn aangekondigde afscheid van de MotoGP.
Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar de tienvoudig wereldkampioen kan dinsdag tijdens de eerste officiële pre-season test opnieuw in actie komen voor Ducati. Alle vijf fabrikanten rijden daar met hun nieuwe 850cc-prototypes op Pirelli-banden.
De aankondiging van Márquez' afscheid kwam voor de leiding van Ducati volledig onverwacht. Het merk heeft nog altijd niet kunnen bepalen wie hem volgend seizoen in het fabrieksteam vervangt.
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Dat betekent dat Pedro Acosta, die volgend jaar de naar Aprilia vertrekkende Francesco Bagnaia vervangt, dinsdag bij zijn eigen debuut voor Ducati mogelijk minstens één dag de garage deelt met Márquez.
De truck van Márquez in de paddock van Valencia was zondagavond nog niet afgebroken. Acosta neemt de truck over die van Bagnaia was, die Ducati na acht seizoenen verlaat. De sticker met #63 op de deur van de truck is al vervangen door Acosta's startnummer, #37.
Ducati Team-manager Davide Tardozzi sloot in gesprek met Motorsport.com niet uit dat Márquez dinsdag aan de test meedoet. "Die mogelijkheid bestaat, maar we nemen pas morgen (maandag) een beslissing", zei hij.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
In elk geval komen dinsdag meerdere rijders binnen de satellietstructuur van Ducati in actie.
Fermín Aldeguer en Nicolo Bulega testen voor VR46, terwijl Joan Mir en Daniel Holgado in de kleuren van Gresini rijden.
Voor Ducati zou het echter een grote hulp zijn om met de nieuwe motor data van Márquez te kunnen verzamelen, omdat hij tot en met de laatste dag de snelste rijder van het merk was. Ducati heeft dat duidelijk gemaakt aan Márquez, die het team waarschijnlijk een handje zal helpen.
Márquez reed op 21 september al met de GP27 op Pirelli-banden, tijdens de in-season test die de Italiaanse bandenfabrikant in Oostenrijk organiseerde. Gezien het moment in het seizoen waarop die test plaatsvond, zocht Márquez niet de limiet op om onnodige risico's te vermijden.
In 2027 gaat in de MotoGP een nieuw technisch reglement in. Daarmee begint het tijdperk van de 850cc-motoren, die de 1000cc-machines vervangen. Onder meer ride-height devices worden volledig verboden en de aerodynamica wordt beperkt.
De komst van Pirelli in de MotoGP, als vervanger van Michelin, is een van de belangrijkste veranderingen. Ducati had verwacht dat Márquez deze tijdperkverandering zou leiden. Die taak komt nu op de schouders van Acosta terecht, de nieuwste parel in de rijdersbezetting van de fabrikant uit Bologna.
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