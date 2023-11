Het gros van de MotoGP-race in Qatar reed Marc Marquez direct achter Jorge Martin. De nummer twee in de tussenstand kende een tegenvallende race en zou uiteindelijk als tiende eindigen, naar eigen zeggen door een slechte achterband van Michelin. Marquez leek over meer snelheid te beschikken dan Martin, maar hij koos ervoor om zijn landgenoot niet aan te vallen. "Aanvankelijk zag ik dat hij hard pushte en dat we wat inliepen op de groep, maar daarna zag ik dat hij veel snelheid verloor ten opzichte van de andere Ducatis", analyseerde Marquez na de race in Losail, om daarna aan te wijzen waar het voor Martin mis ging.

"Hij had moeite bij het uitkomen van de bochten. Ik weet niet wat er met hem gebeurde, maar hij had niet zijn gebruikelijke snelheid. Als je grip bij het accelereren verliest, is het een gebrek aan tractie. Ik wilde aan het einde niet met hem in gevecht gaan, het zou mijn leven niet veranderen en hij kan die punten hard nodig hebben", vervolgde hij. Martin trok na de race fel van leer tegen bandenleverancier Michelin, dat ondermaats werk zou leveren. Marquez is het daar niet mee eens. "Ik ga niet gokken wat er is gebeurd, want dat weet ik niet. Ik weet ook niet met welke bandenspanning hij reed, maar ik vind dat de banden goed genoeg zijn. De meeste banden zijn te goed en als er dan een slechtere tussen zit, merk je dat heel goed. Dat is het probleem."

Over zijn eigen race in Qatar oordeelde Marquez dat het een wedstrijd met twee gezichten was. Het begin was goed, maar de Honda RC213V bleek uiteindelijk goed genoeg voor slechts de elfde positie. "Het weekend ging beter dan verwacht, maar in zowel de sprintrace als de Grand Prix worden we door onze snelheid op onze plek gezet. Ook hadden we geen ritme", vatte hij samen. "Het klopt dat ik deze zondag niet heel goed reed, ik was niet op mijn best. Op zaterdag was ik sterk, maar op zondag niet en daarom ging ik voor een rustigere race. Het had qua positie weinig uitgemaakt, dus ik reed naar de finish om me voor te bereiden op volgend weekend."

Veel verplichtingen bij laatste Honda-race in Valencia

Dat raceweekend in Valencia wordt voor Marquez ongetwijfeld een bijzonder en emotioneel weekend, want het is na elf jaar trouwe dienst zijn laatste in de kleuren van Repsol Honda. In eigen land hoopt de Spanjaard de periode goed af te kunnen sluiten. "Ik ga proberen om de verplichtingen onder controle te houden, want ik heb de schema's gezien die ze me gaven en ze lijken niet te begrijpen dat ik gewoon nog mee race", aldus Marquez. "Het is geweldig dat er veel verplichtingen zijn, maar ik wil goed afsluiten op de baan en net als in Qatar alles geven op een circuit als Valencia, dat ik leuk vind."