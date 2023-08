Marquez en Mir keren tijdens Britse GP terug bij Repsol Honda

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt tot dusver moeizaam voor Honda en in het bijzonder voor het fabrieksteam. De snelheid van de RC213V valt tegen en bovendien hebben Marc Marquez en Joan Mir te kampen gehad met blessureleed. Laatstgenoemde raakte tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Italië geblesseerd aan zijn hand, waardoor de Spanjaard de laatste twee races voor de zomerstop moest laten schieten. De kwetsuur is inmiddels echter volledig hersteld en dus kan Mir in Groot-Brittannië zijn rentree maken.

"Onze onderbreking was iets langer dan die van de rest van het veld, maar ik ben volledig hersteld van de blessure die ik opliep in Mugello", zegt Mir in een persbericht van Repsol Honda. "Ik heb de nodige trainingen afgewerkt en heb de afgelopen weken zoals normaal op diverse soorten motoren gereden, dus fysiek voel ik me goed. Het doel voor het weekend is om uit iedere sessie het maximale te halen en om na vele weken afwezigheid weer de mentaliteit van de MotoGP en het racen terug te krijgen. Het gaat geweldig zijn om iedereen weer te zien en om weer op de Honda RC213V te stappen."

Teamgenoot Marquez moest eerder dit jaar al diverse races laten schieten vanwege een blessure die hij bij zijn crash in de openingsrace in Portugal opliep. De zesvoudig MotoGP-kampioen ging in Duitsland echter vijf keer onderuit en brak bij zijn laatste valpartij op de Sachsenring een vinger en een rib. Daardoor moest Marquez de Duitse GP aan zich voorbij laten gaan, om in Assen wel weer op zijn motorfiets te stappen. In Drenthe ondervond hij echter te veel hinder van zijn ribkwetsuur, waardoor hij op zondag besloot om de TT van Assen toch aan zich voorbij te laten gaan. In Silverstone is Marquez echter weer van de partij.

"We hebben genoten van de belangrijke zomerstop, een kans om te resetten en te herstellen na een veeleisende start van het jaar", blikt Marquez vooruit op de GP van Groot-Brittannië. "Fysiek en mentaal gezien ben ik fris en klaar om weer aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om iedereen van het Repsol Honda Team weer te zien en om erachter te komen welk werk er gedurende de onderbreking is verzet. Silverstone is een circuit waar ik in het verleden veel goede duels heb uitgevochten. Het belangrijkste is om weer op de motor te stappen, aan de slag te gaan en om te proberen te verbeteren ten opzichte van de eerste helft van het jaar."

De ziekenboeg van de MotoGP begint inmiddels redelijk leeg te lopen. Naast Mir en Marquez maakt ook Pol Espargaro zijn rentree. De Tech3 GasGas-coureur stond sinds de seizoensopener in Portugal al aan de kant met zware blessures, maar in Silverstone is hij weer terug. Daardoor blijft Alex Rins alleen over in de ziekenboeg, nadat hij in Mugello zijn been brak.