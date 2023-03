Marquez laat zich inspireren door Bagnaia: “Hij kon het ook”

Donderdag verzamelde het MotoGP-circus zich weer in Portimao voor de opening van het seizoen. Misschien wel de minst voorbereide coureur dit seizoen is Marc Marquez. Niet omdat hij door blessures aan de kant stond, maar wel omdat hij veel van zijn waardevolle testtijd opofferde om Honda vooruit te helpen. De RC213V blinkt eigenlijk op geen enkel terrein uit en het team werkt keihard om tot een doorbraak te komen. Dat lukte tijdens de wintertesten in Maleisië en Portugal niet. Het merk heeft weer de hulp ingeschakeld van Kalex, dat bezig is met een frame dat begin volgende maand getest gaat worden. Marquez heeft inmiddels wel geaccepteerd dat hij begin dit seizoen geen potten gaat breken, maar rekent erop dat Honda gedurende het seizoen nog wel degelijk stappen kan zetten.

“Het was een hele drukke winter”, zegt Marquez. “We hebben veel getest, kregen een nieuwe technisch directeur en in de pitbox hebben we een heel aantal nieuwe ideeën besproken. We hebben gewerkt aan de conceptuele dingen van de motor. De enige dag dat ik aan mezelf dacht was op de laatste dag in Portimao toen we met de definitieve motor gereden hebben.” Marquez begon de eerste test in Sepang met drie verschillende motoren en nam het model waar hij het meest tevreden over was mee naar Portimao. Dat is en blijft de basis voor dit seizoen, maar Marquez denkt dat het niet genoeg is. “We stonden ver van de snelste jongens, we kunnen hier in Portimao zeker niet denken aan het podium en de overwinning.”

Waar Marquez zich vorig jaar erg kritisch uitliet over de situatie bij Honda, stelde hij zich de afgelopen weken op als een teamspeler. Hij zette zijn eigen voorbereiding bijna volledig opzij om technisch directeur Ken Kawauchi, die in januari overkwam van Suzuki, te helpen. “In zo’n moeilijke situatie wanneer je het noorden kwijt bent en je probeert om alles weer op te rit te krijgen, is het normaal dat hij hulp nodig heeft en het concept moet leren kennen”, gaat Marquez verder. “Ze hebben mij gekozen om te helpen en ik accepteer dit rol. Ik heb de meeste ervaring met deze motor. Rins en Mir hebben veel ervaring met Suzuki, ze zijn heel goed. Ik was de juiste man om het te doen en ik heb me daar volledig voor ingezet. Ik heb gezegd dat ik een dag nodig had voor mezelf en het team om de race te voorbereiden. We hebben zelf niets gedaan aan de afstelling van de motor, op de laatste dag hebben we daaraan gewerkt en zijn we beter geworden. Maar dat was nodig om voor de toekomst een stap te zetten.”

Het is de vraag hoeveel geduld Marquez heeft met Honda. “We zijn een team, we winnen en verliezen samen”, zegt de 30-jarige coureur, die inspiratie put uit de positie die Francesco Bagnaia vorig jaar had in de eerste helft van het seizoen. “Het is waar dat de laatste drie jaar voor mij erg zwaar geweest zijn. Het is pittig geweest voor Honda, onze situatie is niet goed. Daarom zijn we op dit moment ook geen titelkandidaat. We moeten het project weer opbouwen en proberen om weer competitief te zijn. De ambitie is hetzelfde als in 2013, ik wil kampioen worden. Ik zal alles doen wat ik heb om kampioen te worden. Ik geloof in dit project, ik geloof in Honda en kan de situatie niet veranderen. Pecco begon vorig jaar ook niet goed, maar van de ene op de andere race werd hij beter en ging het ineens goed.”