Marquez hield in tijdens sprintrace: "Positie was risico niet waard"

De zaterdag van de Grand Prix van Duitsland is voor Marc Marquez niet verlopen zoals hij zelf graag had gezien. Het werd bovenal ook een pijnlijke dag voor de Repsol Honda-coureur, die tijdens de vrijdagse trainingen al betrokken was bij een zware klapper met Johann Zarco. Tijdens de kwalificatie verging het Marquez niet veel beter met één crash in Q1, gevolgd door twee valpartijen in Q2. Desondanks kwam hij uiteindelijk nog tot de zevende startpositie. Later op de dag klom hij in de openingsfase van de sprintrace nog op naar de vijfde plaats, om in de loop van de korte race steeds verder terug te vallen en uiteindelijk als elfde te eindigen.

In de sprintrace heeft Marquez deels met de handrem erop gereden, nadat hij vroeg in de race al twee momentjes beleefde. "We zijn op de Sachsenring, dus mijn energie was positief toen ik vanochtend opstond", blikte de coureur uit Cervera terug op zijn zaterdag. "Onder natte omstandigheden zijn we normaal snel en toen stond ik er ook. Maar op een droge baan hebben we het heel lastig. In de gemengde situatie in de kwalificatie pushte ik, ging ik onderuit, kwam ik terug naar de pits en pushte ik weer. Maar toen ik tussen de kwalificatie en de sprintrace in mijn kantoortje zat, was het krediet niet genoeg om het risico goed te praten. Al die risico's voor de zevende plek is niet genoeg voor mij. Ik begon optimistisch aan de race en in de eerste ronde viel ik aan. Maar ik had meteen een waarschuwing in bocht 11 en eentje in bocht 1. Daarna ga je ietwat van het gas en wil je de race uitrijden."

Te hard pushen voor betere resultaten leidt tot crashes

In totaal staat de teller voor Marquez dit jaar al op elf valpartijen, terwijl dit pas het vierde raceweekend is waarin hij aan de start staat. "Het is veel, te veel. Maar ik sta in ieder geval in de buurt van de toppers", zegt de Spanjaard, die tegelijkertijd ook erkent dat hij te veel risico's moet nemen om überhaupt in de buurt te komen. "Ik moet te veel risico nemen en het gevolg daarvan is dat ik te vaak crash. Ik heb de situatie geanalyseerd en gezegd 'oké, hier kunnen wij het niet'. Maar het is niet het gevolg van het proberen om er te zijn. Ik herinner me dat ik Jerez vanaf de bank keek en dat [Joan] Mir vier keer crashte terwijl hij voor P15 streed. Het is dus geen kwestie van 'ik wil er staan', maar van te hard proberen te pushen terwijl dat niet kan. Het is dus belangrijk om de echte situatie te zien."

Het gedrag van de Honda RC213V was tijdens de sprintrace dramatisch volgens Marquez, nadat er voor de sprintraces risico's genomen werden om achter meer grip te krijgen. "Ik kan deze race niet goed evalueren, omdat we voor de race een verandering doorvoerden en een risico genomen hebben. Gisteren had ik namelijk heel weinig grip aan de achterkant", verklaarde Marquez, die zag dat het probleem door de wijzigingen juist erger werd. "We hebben achter meer grip verloren. De motor was in de sprintrace op alle fronten een ramp. Morgen wordt beter, we gaan terug naar de motor die ik ken om zo hoog mogelijk te eindigen."