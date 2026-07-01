Marquez: "Ik wilde de paddock niet binnenlopen omdat ik die associeerde met pijn"

Marc Marquez heeft toegegeven dat er tijdens de lange reeks operaties aan zijn rechterarm momenten waren waarop hij simpelweg geen voet in de MotoGP-paddock wilde zetten, omdat hij die associeerde met de pijn die hij had doorstaan.

Zes weken geleden onderging Marquez opnieuw een operatie – zijn zevende aan dezelfde arm in zes jaar – ditmaal om het verlies van gevoel en het gebrek aan verbinding te verhelpen, veroorzaakt door schade aan de nervus radialis, die geïrriteerd was geraakt door een schroef die tijdens een eerdere ingreep was ingebracht.

Sindsdien heeft de Ducati-rijder eindelijk de onzekerheid achter zich kunnen laten of hij normaal zou kunnen rijden zonder dat zijn arm hem plotseling in de steek zou laten.

Het is het nieuwste hoofdstuk in de lange blessurebeproeving van de regerend MotoGP-wereldkampioen. Slechts enkele dagen nadat hij vorig jaar in Motegi de titel had veiliggesteld, moest Marquez zich terugtrekken uit de daaropvolgende ronde in Indonesië nadat hij bij de start was uitgeschakeld door Marco Bezzecchi.

De euforie van het veiligstellen van het kampioenschap in Japan duurde amper een week. Daarvoor had de Spanjaard vijf jaar lang gevochten tegen de fysieke beperkingen die werden veroorzaakt door de verwondingen die hij aan de rechterkant van zijn lichaam opliep, en onderging hij herhaaldelijk operaties in een poging de gevolgen te corrigeren van de fout die hij in 2020 in Jerez maakte.

Vastbesloten om te snel terug te keren, probeerde Marquez slechts vier dagen nadat hij een operatie had ondergaan om de gebroken opperarmbeen in zijn rechterarm te herstellen alweer te racen. Het blijft, in zijn eigen woorden, de enige beslissing uit zijn carrière die hij zou veranderen als hij de tijd kon terugdraaien – vooral vanwege de donkere periode die volgde, met nog vijf operaties en talloze uren pijn.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Er waren momenten waarop ik de paddock niet in wilde lopen omdat ik die associeerde met pijn," zei Marquez in een recent interview met DAZN.

Dat hij heeft leren leven met dat lijden, is ook de reden waarom hij weigert geobsedeerd te raken door het winnen van een 10e wereldtitel, een mijlpaal waarmee hij één kampioenschap vóór Valentino Rossi zou komen te staan.

"Ik zou ongelooflijk trots zijn om een 10e titel te winnen, maar of ik nu met negen of 10 kampioenschappen met pensioen ga, zal mijn leven niet veranderen," zei de Ducati-rijder. "Wat ik wil, is mijn carrière beëindigen terwijl ik van het racen geniet. Ik wil niet opgebrand raken door MotoGP."

Marquez' vermogen om pijn te doorstaan en terug te veren na tegenslag is al lang een van zijn kenmerkende sterke punten. In dat opzicht heeft hij veel gemeen met Rafael Nadal, een van de grootste sporticonen van Spanje en een van zijn tijdgenoten.

Netflix bracht onlangs een documentaire uit die Nadals tenniscarrière in beeld brengt, inclusief de blessures die hem van jongs af aan teisterden en uiteindelijk leidden tot zijn pensioen aan het einde van 2024.

Marquez is op de hoogte van de documentaire en is van plan die te bekijken – alleen nog niet nu.

"Ik ben er mentaal nog niet klaar voor om Nadals documentaire te bekijken," gaf hij toe. "Het gaat over lijden, en over het einde van zijn carrière. Ik wil hem heel graag zien, maar ik ben er op dit moment niet klaar voor."

Nu hij onlangs zijn contract met Ducati heeft verlengd, wordt verwacht dat Marquez tot ten minste het einde van het seizoen 2028 bij de fabrikant uit Borgo Panigale blijft.