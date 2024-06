Márquez: Huidige MotoGP maakt lange carrière heel moeilijk

Volgend jaar is Marc Márquez de meest ervaren rijder op de MotoGP-grid. De toekomstige Ducati-rijder krijgt die eer, omdat Aleix Espargaró eind 2024 een einde breidt aan zijn loopbaan na 21 jaar in de Grands Prix. Márquez is momenteel bezig met zijn zeventiende seizoen in het wereldkampioenschap en zijn twaalfde opeenvolgende jaar in de MotoGP. Toch denkt de achtvoudig wereldkampioen dat het met de huidige stand van zaken in de MotoGP lastig is om een lange loopbaan te hebben.

"Ik denk dat het heel lastig is voor de teams. Waarom? Het lijkt er de afgelopen jaren op dat... uiteindelijk maakt de rijder het verschil, maar veel hangt af van de motorfiets", antwoordt Márquez op de vraag of rijders een net zo lange carrière kunnen verwachten als die van Espargaró. "Het lijkt erop dat het niveau heel gelijk is en als je kijkt naar de rondetijden, dan zie je dat de meeste rijders het verdienen om in de MotoGP te zijn. Tegelijkertijd zijn er ook Moto2-rijders die op de deur kloppen. Daardoor is het lastig om een lange carrière te hebben. Het is een populaire uitspraak: het is niet moeilijk om het niveau te halen, maar het is wel moeilijk om het niveau vast te houden."

Qua leeftijd lijkt Márquez nog wel enkele jaren mee te kunnen. Volgend jaar viert hij pas zijn 32ste verjaardag, terwijl Valentino Rossi bijvoorbeeld tot zijn 42ste door bleef gaan in de MotoGP. De Italiaan maakte in 1996 zijn debuut in de 125cc en promoveerde vier jaar later al naar de MotoGP, waar hij tot eind 2021 zou blijven racen. Na het behalen van zijn negende wereldtitel in 2009 bleef Rossi nog twaalf jaar in de koningsklasse rijden, terwijl hij in zijn laatste vier seizoenen geen enkele overwinning behaalde. Tegenwoordig racet de MotoGP-legende in het World Endurance Championship en zodoende stond hij afgelopen weekend nog aan de start van de 24 uur van Le Mans.

Márquez wacht intussen sinds 2021 op een overwinning. Sindsdien heeft de Spanjaard te maken gehad met blessureleed en een niet competitieve motorfiets van Honda. Ook na zijn overstap naar Gresini Racing heeft hij nog niet gewonnen, al mengt hij zich wel consistent in de strijd om de podiumplaatsen.