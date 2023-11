Dit jaar heeft Ducati het MotoGP-kampioenschap stevig in handen. De Italianen hebben een gigantisch grote voorsprong op de concurrentie en het constructeurskampioenschap was in een heel vroeg stadium al binnen. De organisatoren van de hoogste motorsportklasse hebben een conceptplan aan Ducati en de concurrentie gepresenteerd, waarin beperkende maatregelen voor de motorenbouwer uit Bologna in staan en waar de concurrerende constructeurs juist meer ruimte krijgen. Marc Marquez gaat volgend jaar bij Gresini op een Ducati rijden, maar is wel voorstander van deze regels. "We weten al een paar maanden dat ze eraan komen en ik denk dat het positief gaat zijn. Het kampioenschap heeft het nodig dat de fabrikanten dichter bij elkaar komen. Dat gaat het algehele niveau van de rijders omhoog brengen", verklaart de achtvoudig wereldkampioen. "We gaan dan naar de rijder kijken en niet naar de motor. De focus ligt nu andersom."

Joan Mir - de huidige teamgenoot van Marquez bij het fabrieksteam van Honda - sluit zich aan bij de woorden en herinnert zich situaties waarin Honda getroffen werd en andere fabrikanten juist profiteerden. "Toen KTM en Aprilia de concessies nodig hadden en wij niet, toen werden die aan hen gegeven. Het zou dus egoïstisch zijn als wij - en Yamaha - ze nodig hebben, ze het niet aan ons geven", laat de MotoGP-kampioen van 2020 tijdens het raceweekend in Maleisië optekenen. Hij roept Ducatie ook op om het voorstel te steunen. "Zij wilden [ten tijde van de vorige concessies] zo veel mogelijk Ducati's op de grid. Nu hebben wij een beetje hulp nodig." Dat Honda de hulp hard nodig heeft blijkt wel uit de stand bij de constructeurs. De Japanse fabrikant staat stijf onderaan en heeft dit jaar slechts een keer de zege gepakt.

Yamaha-rijder Fabio Quartararo sluit zich bij de Honda-coureurs aan, maar voorziet niet direct een kleiner gat. "Ik denk dat het belangrijk is dat er concessies komen. Ducati heeft nu acht motoren, wij hebben ook een satellietteam nodig voor onze ontwikkeling", vertelt de Fransman. "Als volgend jaar de concessies komen, dan moeten we ze heel goed gebruiken. Ik denk namelijk niet dat we ze lang zullen hebben. We moeten er het beste van maken en hopelijk plukken we er de vruchten van."