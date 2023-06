Marquez voerde hoog overleg met Honda-kopstuk bij MotoGP Mugello

Alex Rins schreef vroeg in het MotoGP-seizoen 2023 dan wel de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam, maar dat neemt niet weg dat het momenteel voor geen meter loopt bij Honda. Er wordt met man en macht gewerkt om de problemen te verhelpen en afgelopen weekend heeft er in Mugello zelfs een heuse top plaatsgevonden. Die werd gehouden in het motorhome van Honda, begon om 11 uur op zondagochtend en duurde zo'n 25 minuten. Marc Marquez en Shiniji Aoyama, een van de hoogste mannen binnen Honda Motor, waren present bij de bijeenkomst. Ook HRC-president Koji Watanabe en Marquez' manager Jimmy Martinez waren aanwezig, terwijl HRC-directeur Tetsuhiro Kuwata alleen de eerste vijf minuten bij de meeting was. Chief technical officer Shinishi Kokubu en teammanager Alberto Puig waren niet uitgenodigd.

Na afloop van de top vertrok Marquez richting de Honda-garage om zich voor te bereiden op de Italiaanse Grand Prix. Dat werd geen succes, want in de zevende ronde gleed hij onderuit in de strijd met Luca Marini om een podiumplek. Voor Honda was dit het vervolg van een rampzalig weekend, dat op vrijdag werd afgetrapt met een valpartij van Joan Mir. De coureur van Mallorca brak daarbij een pink, liet de rest van het weekend schieten en mist dit weekend ook de Duitse Grand Prix. Ook LCR Honda-rijder Rins is er niet bij op de Sachsenring, nadat hij zaterdag tijdens de sprintrace zijn been brak. De Spanjaard stapt waarschijnlijk pas na de zomerstop weer op de motor.

Op zondag volgde dus de zevende crash van 2023 voor Marquez, die zich daarna even opsloot in de HRC-truck voordat hij terugkeerde naar de garage. Dat is opvallend, want de coureur uit Cervera slaagt er normaal gesproken vaak in om een muur op te trekken waarmee hij zijn humeur kan camoufleren, maar in Mugello zat dat er niet in. "Soms moet je ademhalen om te kalmeren. Ik heb even ademgehaald voordat ik terugging naar de pits en voordat ik met jullie ging praten", erkende hij later tegenover de pers. De frustratie over het gebrek aan reactie van wat historisch gezien de machtigste fabrikant in het kampioenschap is, kon hij deze keer niet verbergen.

Marc Marquez glijdt al vroeg in de GP van Italië onderuit. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

In Le Mans vroeg Marquez Honda al om een reeks verbeteringen, maar een maand later in Mugello kon hij daar niet over beschikken. Bovendien had zijn motorfiets in het begin van de sprintrace een probleem dat de technici voor de volgende dag niet op konden lossen. Het gevolg was dat de achtvoudig wereldkampioen nog voor de eerste bocht al diverse posities verloor. "Het is duidelijk dat je niets kunt testen als je geen nieuwe dingen meeneemt. Het is moeilijk om te weten wat er in Japan aan de hand is, maar sinds we aan het seizoen zijn begonnen, hebben we slechts één nieuw chassis gekregen. Verder was het weinig", antwoordde Marquez op een vraag van Motorsport.com of hij gelooft dat Honda er alles aan doet om het tij te keren.

De desillusie van Marquez bij Honda is veel groter dan iemand van buitenaf zou denken. De twee jaar durende beproeving die hij doormaakte nadat hij in juli 2020 zijn arm brak in Jerez, ligt nu achter hem. Dat geldt ook voor het schuldgevoel richting Honda omdat de fabrikant zijn timing en beslissingen wat betreft het herstel respecteerde. Na de vierde operatie, die hij iets meer dan een jaar geleden onderging, en het bijbehorende herstel- en trainingsproces heeft hij geen fysieke beperkingen meer. Dat heeft hij wel bewezen in de raceweekenden dat hij op de motor zit: in Portugal pakte hij pole en een podium in de sprintrace, in Le Mans startte hij als tweede en werd hij vijfde in de sprint en in Mugello startte hij opnieuw vanaf P2 om de hele tijd met de kopgroep mee te rijden.

"Hij is klaar om weer te winnen en dat zie je elke keer als hij de baan op gaat. Dat geldt niet voor de motor", zeggen zijn naasten. Hun bezorgdheid draait om iets wat hen allemaal beangstigt: een nieuwe blessure. De combinatie van de huidige RC213V en Marquez' rijstijl rechtvaardigt deze angst en de coureur in kwestie denkt daar zelf ook over na. "Het zorgwekkende is dat alle Honda-coureurs crashen en dat moeten we voor de toekomst proberen te veranderen. Hoe meer je crasht, hoe meer kans je hebt op blessures", vertelde Marquez vlak voordat Motorsport.com hem vroeg naar de ontmoeting met Aoyama. "De ontmoeting ging goed, die gaan eigenlijk altijd goed. Daarna zien we wel wat er gebeurt." Al met al is de sfeer bij HRC momenteel zo gespannen dat de aankomst op de Sachsenring, waar Marquez zijn laatste elf deelnames winnend afsloot, meer voelt als een valstrik dan als een kans.