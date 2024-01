Marquez: "Honda zal voor altijd team van mijn leven zijn"

Jarenlang vormden Marc Marquez en Repsol Honda de gouden combinatie in de MotoGP, maar door langdurig blessureleed en tegenvallende prestaties van de motor waren de afgelopen jaren zeer moeizaam. Voor Marquez verliep het dusdanig dramatisch dat hij - ondanks een contract voor 2024 - zijn heil ergens anders zocht. In die zoektocht kwam hij bij Gresini Ducati terecht, waar hij voor de tweede keer in zijn carrière zijn broertje als teamgenoot krijgt. Hij neemt zo na elf jaar, zes MotoGP-titels en 59 zeges afscheid van zijn geliefde Repsol Honda.

Sinds de aankondiging van zijn overstap heeft Marquez echter altijd benadrukt dat hij een terugkeer naar het team niet wil uitsluiten. Hij gaf in Valencia wel al toe dat zo'n terugkeer echter niet alleen zijn besluit zal zijn. "Ik wil die deur nooit dichtgooien", zegt Marquez, gevraagd of hij een terugkeer bij Honda zou overwegen als zij alles weer op de rit krijgen. "Daarom heb ik dat in het verleden al eens gezegd in interviews en ik zal het nog eens herhalen: de band met Honda was geweldig en toen we besloten om onze wegen te scheiden, om onze relatie te beëindigen, was dat met wederzijdse instemming."

"We hebben daar alle respect voor, want ik wil de situatie niet tot een kritiek moment brengen, want ik wil graag de deur openhouden voor Honda", vervolgt Marquez. "Ik zeg je - en misschien zullen andere fabrikanten niet luisteren - dat Honda voor altijd het team van mijn leven, van mijn carrière zal zijn. Ik heb zes wereldtitels en vele overwinningen behaald. Bij andere fabrikanten zal ik niet tot dat soort cijfers komen. Honda zal in mijn hart altijd het bijzonderste team zijn, maar we zullen wel zien of onze wegen in de toekomst weer kruisen. Maar dat zal niet alleen mijn beslissing zijn."

Marquez vergezelt bij Gresini dus zijn broer, maar liet wel een leegte achter bij Honda. Zij wezen al vrij snel Luca Marini aan als de vervanger van Marquez. Hij heeft een contract voor 2024 en 2025 op zak. De Italiaanse halfbroer van Valentino Rossi neemt daardoor afscheid van VR46, waar Fabio di Giannantonio hem opvolgt.