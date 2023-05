Marquez: Honda heeft méér nodig dan alleen Kalex-chassis

Marc Marquez maakte vrijdag zijn langverwachte rentree in Le Mans nadat hij ruim een maand langs de zijlijn stond na de blessure aan zijn middenhandsbeentje, die hij bij de crash met Miguel Oliveira op Portimao opliep. Zijn rentree verliep prima, met een achtste tijd na twee vrije trainingen waardoor hij zaterdag in Q2 in actie komt.

De achtvoudig wereldkampioen heeft de vrijdag ook gebruikt om het speciaal voor het worstelende Honda ontworpen chassis van Kalex te testen. Op dat frame zette hij zijn beste rondetijd van de dag. Het was een eerste stap in een poging om Repsol Honda weer op het juiste spoor te zetten na een moeizame start van 2023.

Marquez stelt dat het Kalex-chassis een verbetering is, maar hij waarschuwt dat dit niet de magische oplossing voor alle problemen is voor Honda. "Het is op sommige vlakken een stap vooruit, maar we hebben meer stappen nodig", zet Marquez Honda op scherp. "Dit is niet de enige stap die we nodig hebben, we hebben er meer nodig. We verliezen nog steeds te veel. We zijn te [afhankelijk van] de remmen omdat we het op de acceleratie op de rechte stukken verliezen. We zitten dus veel op de remmen, daarom pushen we de voorband veel. Daarom crashen de Honda's ook te vaak. Maar dit is de manier om door te gaan. Ik ben een rijder die zal blijven pushen om het juiste pad voor de toekomst te vinden."

Een feilloze vrijdag was het niet voor Marquez. Hij crashte in de eerste vrije training en viel in de slotfase van de tweede vrije training terwijl hij op een verbetering van zijn rondetijd aan het jagen was. Het liet zien dat de Spanjaard er niet vies van is om meteen met risico weer op de motor te stappen nadat hij er een tijdje tussenuit was.

"Ik weet dat 90 procent van de coureurs het rustig aan zal doen, stap voor stap. Maar zo zit ik niet in elkaar", legt Marquez uit. "Als ik terugkeer is dat omdat ik klaar ben om te racen, klaar om te pushen en voor het team te werken. En om voor het team te werken, moet je op de limiet rijden. Natuurlijk kan ik wat zakken en een halve seconde langzamer gaan zoals de andere Honda's en uit Q2 liggen. Maar zo werk ik niet. Vandaag heb ik de limieten gevonden. De enige crash die te vermijden was, was die in de ochtend, maar dat had betrekking tot de bandenkeuze. Dat is de enige waarvan ik zei: 'Deze was onnodig.' Maar de crash in de middag: toen ik op het rechte stuk reed, was ik P8, dus ik pushte. Ik zei: 'Ik ga proberen deze rondetijd te verbeteren', wetende dat ik op deze manier in Q2 zou staan. Anders wordt het een gele vlag en zullen ze niet verbeteren, dus..."