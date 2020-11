Officieel: Marc Marquez dit jaar niet meer in actie in MotoGP

Marquez werkt nog steeds aan zijn revalidatie na zijn armbreuk in de seizoensopener van Jerez en lijkt goede stappen te maken. Zijn werkgever Honda drukt geruchten over een terugkeer in Valencia of in de seizoensfinale van Portugal echter de kop in door dinsdag te bevestigen dat testrijder Stefan Bradl, die Marquez vervangt, het seizoen ook zal afmaken.

Marquez kwam op 19 juli ten val in Jerez en brak daarbij zijn bovenarm. Een wanhoopspoging om de week daarna met zijn geopereerde arm al een vroegtijdige comeback te maken mislukte. Nadat de titanium plaat in zijn bovenarm beschadigd raakte, moest de Catalaan begin augustus opnieuw onder het mes in Barcelona.

Toen communiceerde dat de regerende wereldkampioen twee tot drie maanden buiten strijd zou zijn, waardoor de deur op een kier stond voor een comeback in de laatste races van het seizoen 2020. Dit keer wil Honda echter geen risico's meer nemen en blijft Bradl in Valencia en Portimao op de Honda zitten. Zo krijgt uittredend kampioen Marquez ruim de tijd om volledig te herstellen en zich deze winter helemaal klaar te stomen om in 2021 weer op volle sterkte te kunnen racen.

"In samenspraak met Honda, zijn team en verschillende medische experts heeft Marc Marquez besloten om zijn terugkeer officieel uit te stellen tot 2021", klinkt het in een mededeling van Honda. Op sociale media lichtte Marquez die beslissing toe. "Dit seizoen kom ik niet meer terug in competitie. Nadat ik met mijn artsen en mijn team heb bekeken hoe mijn arm verbetert, hebben we besloten dat het de beste optie is om volgend jaar terug te keren. Nu ga ik het herstelproces voortzetten. Ik wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen en heb nu al veel zin om in 2021 terug te keren."