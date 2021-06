Marquez schrijft historie met magistrale MotoGP-zege in Duitsland

Na een snikheet weekend op de Sachsenring trok zondagmiddag de bewolking over het circuit en werd er nerveus naar de hemel gekeken. Het zou volgens de experts kunnen gaan regenen tijdens de Grand Prix van Duitsland over dertig ronden. Ten tijde van de start was het echter nog droog en dus gingen alle rijders op slicks van start. Bovendien was het nog steeds behoorlijk warm met een buitentemperatuur van 28 graden Celsius.

Polesitter Johann Zarco mocht het veld onder zijn hoede nemen, maar lang kon hij niet genieten van de koppositie. De Fransman maakte een mindere start dan Fabio Quartararo, maar Aleix Espargaro was de laatste die remde voor de eerste bocht. Hij pakte de leiding in de eerste ronde. Marc Marquez kwam brutaal naar voren en zag niet veel later zijn kans schoon om de aanval te openen. Marquez, al tien jaar ongeslagen op de Sachsenring, ging in de dertiende bocht naar de leiding in de Grand Prix van Duitsland. Espargaro liet zich niet zomaar aftroeven door Marquez en vocht terug. In de tweede ronde deed hij een poging om Marquez te pakken, maar de achtvoudig wereldkampioen sloeg snel terug en ging weer naar de koppositie.

Achter het tweetal zat Zarco op de derde plaats met Jack Miller en Quartararo daarachter. Miguel Oliveira controleerde op de zesde plaats terwijl Brad Binder na een goede start opgestoomd was naar de zevende stek. Verder naar achteren waren Alex Marquez en Danilo Petrucci met elkaar in gevecht. Dat liep niet goed af, aan het begin van de vijfde ronde gingen beide heren onderuit.

Marquez controleert tot de regenvlaggen verschijnen

Vooraan gaf Aleix Espargaro zich niet gewonnen, hij liet Marquez merken dat hij op de staart zat. Marquez wist de aanvallen af te slaan en probeerde de wedstrijd vooral te controleren. Dat gaf onder meer wereldkampioen Joan Mir de kans om naar voren te komen. De Suzuki-man was als zestiende gestart, maar reed na zes rondjes op de tiende plaats. Francesco Bagnaia kwam niet naar voren, hij reed op de vijftiende plaats. Ook Maverick Viñales maakte weinig indruk. Hij reed samen met merkgenoot Franco Morbidelli kansloos achteraan.

Vanuit de pits kwamen intussen berichten dat het inderdaad regende op de Sachsenring en niet veel later zwaaide de wedstrijdleiding de witte vlag. Daarmee kregen rijders het teken dat ze van motor mochten wisselen als ze daar reden voor zagen. Marquez zag zijn kans schoon en sloeg een kloof ten opzichte van Espargaro. De Spanjaard was niet helemaal op zijn gemak en verloor een paar posities. Miller reed daarom op de tweede plaats voor Oliveira en Espargaro op de vierde plaats. Binnen twee rondjes pakte Marquez een voorsprong van bijna twee seconden en veranderde het karakter van de wedstrijd aanzienlijk.

Miller had geen antwoord op Marquez en Oliveira vond dat het niet snel genoeg ging. De Portugees zette succesvol de aanval in op Miller en probeerde een antwoord te formuleren op de versnelling van Marquez. Oliveira en Marquez waren de enige coureurs die rondjes 1.21 konden rijden. Het managen van de banden was daarmee voorbij, maar inmiddels was het alweer gestopt met regenen. Het verschil tussen de beide heren bleef enkele rondjes schommelen tussen de anderhalf en twee seconden.

Miller’s achterstand op Oliveira was intussen aanzienlijk. Quartararo had zich na een moeilijke fase herpakt en nam in rap tempo de posities van Aleix Espargaro en Miller over. De WK-leider lag zodoende weer op de derde plaats, maar de groep daarachter was compact. Ook Brad Binder had de aansluiting gevonden en deed mee in het duel om de vijfde plaats.

Het eindspel: Marquez tegen Oliveira

Vooraan slaagde Oliveira erin om zijn achterstand op Marquez te verkleinen tot 1,1 seconde met nog zeven ronden te gaan. Een intense slotfase lag op de loer. Marquez stond onder grote druk, Oliveira pakte hier en daar een tiende terug. Vooral het verschil op het circuit was mooi om te zien, Marquez was in de eerste twee sectoren iets sneller terwijl de KTM-man zijn achterstand probeerde te verkleinen in de andere twee sectoren.

Met twee ronden te gaan leek de weerstand van Oliveira gebroken. De Portugees hees de witte vlag en zag het gat weer groeien. Marquez’ voorsprong liep op naar 1,5 en 1,6 seconden. Niet veel later werd het 1,9 en 2,0 seconden. Marquez sleepte de overwinning uit het vuur en zegevierde voor het eerst sinds de Grand Prix van Valencia in 2019. Oliveira eindigde op de tweede plaats, zijn achterstand was 1,6 seconde op de racewinnaar.

Quartararo wist de schade te beperken met de derde plaats. Brad Binder deed uitstekende zaken in de slotfase, hij werd vierde na een mooi duel. Francesco Bagnaia rondde een sterke comeback af met de vijfde plaats. Hij eindigde nog net voor teamgenoot Miller. Aleix Espargaro werd zevende voor Zarco en Mir. Repsol Honda's Pol Espargaro maakte de top-tien compleet.

Alex Rins vocht zich met zijn geblesseerde pols naar de elfde plaats, Jorge Martin werd twaalfde voor Takaaki Nakagami en Valentino Rossi. Luca Marini pakte op de vijftiende stek het laatste punt.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Duitsland