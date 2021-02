Goed nieuws over Marc Marquez: artsen tevreden over herstel

Marquez bracht deze week tijd door in de Ruber Internacional Clinic in Madrid waar vastgesteld is dat het bot zich langzaam maar zeker weer begint te hechten. Ook hoeft Marquez niet meer de brace te dragen waar hij de afgelopen winter regelmatig mee te zien was. In diezelfde kliniek werd de Spanjaard in december voor de derde keer geopereerd nadat de breuk na vijf maanden nog niet herstelde. De revalidatie van de coureur werd bovendien gehinderd door een infectie.

In een verklaring laat Repsol Honda weten: “Tien weken na de operatie rond een infectie in de rechter bovenarm, is nu een duidelijke klinische verbetering zichtbaar. Het medische team heeft de radiografische beelden van het bot geanalyseerd en zijn tevreden met de progressie. Vanaf nu kan Marquez langzaam maar zeker beginnen aan de functionele revalidatie van zijn arm.”

Vanaf kun kan Marquez langzaam maar zeker weer beginnen met de trainingen en de arm langzaam maar zeker weer belasten. Hoewel het een race tegen de klok kan worden om fit te zijn voor de start van het seizoen, heeft de staf van Marquez en Honda altijd benadrukt dat de coureur niet eerder terug zal keren dan dat hij fit genoeg is.

Marquez heeft nog zes weken de tijd tot de start van het wereldkampioenschap. De eerste race staat voor zondag 28 maart gepland en wordt gehouden in Qatar. Mocht Marquez nog niet kunnen racen, zal Honda naar verwachting Stefan Bradl oproepen als vervanger. De Duitser was vorig jaar ook de aangewezen vervanger van Marquez.

De teampresentatie van Repsol Honda vindt plaats op 22 februari.